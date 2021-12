La Rose écarlate – Le grand livre d’énigmes

La Rose écarlate est une série BD à succès, de Patricia Lyfoung, des éditions Delcourt, qui se décline ici dans un Grand livre d’énigmes, paru aux éditions Larousse, en octobre 2021. Un livre fascinant qui invite à replonger dans cet univers fabuleux, avec une mission à accomplir…

Après un sommaire bref, le livre invite à faire équipe avec la Rose écarlate, pour relever tous les défis que réserve l’ouvrage. Un livre-jeu qui propose d’accompagner l’héroïne et le Renard dans leurs missions périlleuses, et prendre des risques pour se sortir de situations hostiles. Le chemin sera semé d’embûches, et les énigmes seront à résoudre pour pouvoir avancer et poursuivre la lecture. Aussi, il est suggéré de rassembler ses forces et son courage pour partir à l’aventure.

Maud, qui agit sous le nom de la Rose écarlate, et Guilhem qui est le Renard, ont reçu une nouvelle mission. En effet, des personnes malintentionnées sont sur le point de mettre la main sur un trésor inestimable. Les deux héros doivent, à tout prix, empêcher les malfrats de retrouver six morceaux de talisman répartis partout dans le monde. Un talisman qui, une fois rassemblé, permet d’obtenir l’immortalité ! Une mission périlleuse pour la Rose écarlate et le Renard, qui vont avoir besoin de l’aide du lecteur ou de la lectrice ! Un nouveau compagnon, à l’esprit aiguisé et aux bons réflexes !

Ainsi, page après page, on replonge dans l’univers fascinant et captivant de la Rose écarlate, avec des énigmes en tous genres à résoudre et des illustrations superbes. La première énigme est une véritable énigme à décortiquer et à bien lire. Ensuite, c’est un labyrinthe qui va être à solutionner. Les énigmes et les épreuves se suivent, ne se ressemblent pas, invitant à embarquer pour un tour du monde avec Maud et Guilhem, afin de les aider à mener à bien leur périlleuse mission, en retrouvant les six morceaux d’un talisman magique. Le livre est passionnant, beau, avec de belles illustrations à retrouver et des énigmes plus ou moins difficiles à solutionner.

La Rose écarlate – Le grand livre d’énigmes est un bel ouvrage, des éditions Larousse, qui invite les fans à vivre une mission auprès des deux héros, à travers un tour du monde et plein d’énigmes à solutionner pour pouvoir avancer et retrouver les morceaux d’un talisman magique.