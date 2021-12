Yves Rocher – La collection de Noël 2021

Yves Rocher, marque française de produits de soins et de beauté, présente une jolie collection pour ce Noël 2021, un curieux jardin… Une invitation à se reconnecter à la nature, avec des animaux fascinants, comme ce hibou au grand regard, ou encore ces feuillages, baies, scintillants.

En effet, la collection limitée de Noël d’Yves Rocher est scintillante, avec un graphisme doux, gourmand, autour de la nature et du jardin. L’orange fondante et la mûre gourmande sont les saveurs à retrouver, tout comme la vanille et l’argan & rose.

Les coffrets sont nombreux, pour petits et grands plaisirs, avec des crèmes mains, toujours utiles et pratiques en cette saison. Les crèmes sont douces et laissent un délicat parfum sur la peau. L’incontournable gel douche est aussi à retrouver, gourmand et sucré, il offre un doux moment de plaisir sous la douche, laissant, lui aussi, un délicat parfum sur l’épiderme. Un gel nettoyant mains, produit cosmétique, qui nettoie les mains en douceur, à sec, avec une formule qui ne dessèche pas les mains, et laisse un parfum fruité.

Le gel lavant mains est également gourmand et plaisant. Une base lavante d’origine végétale, sans sulfates et au pH neutre, pour une peau soulagée, propre et parfumée. Pour la douche et le corps, un gommage en huile est proposé. Une solution exfoliante, qui s’associe aux parfums de la collection, pour une peau lisse, nettoyée et délicatement embaumée. Un baume à lèvres, parfait pour cette saison, bien également compléter la collection, avec une formule enrichie au beurre de karité. Enfin, des bougies sont également à retrouver, pour laisser un doux parfum d’ambiance, dans la maison ou dans la salle de bain, lors de moments de beauté ou de bien-être.

Pour la collection Argan & rose, un baume à lèvre, une douche surgras, un gommage corps, un lait corps réparateur propose des soins bienveillants et fabuleux. Une sélection de produits qui allie le pouvoir de l’Argan et les vertus de la rose. Deux plantes extraordinaires qui offrent le meilleur pour le corps, la peau, entre soin et bien être.

La collection de Noël se complète avec un coffret My Vanilla Garden, qui se compose d’une eau de toilette et d’un gel douche. Un flacon d’eau de toilette de 100ml, au parfum festif, doux, léger et gourmand. Le gel douche, de 200ml, est tout aussi plaisant, doux, mousseux et olfactif, qui offre un accord, parfait, bien évidemment, avec l’eau de toilette.

Le maquillage est également au cœur des fêtes, avec plusieurs produits de beauté mis en avant, notamment, la palette multilooks, aux teintes festives et au tutos superbes. A l’intérieur, la palette se compose de 17 teintes scintillantes de fards à paupières et d’un enlumineur, pour le teint. La palette est aimantée, pour une meilleure fermeture, avec un miroir à l’intérieur, pour pouvoir se maquiller n’importe où. Trois tutos, looks festifs sont également suggérés, pour un regard scintillant pour les fêtes, ou tout autre évènement.

