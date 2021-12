Janod – Une sélection de jouets pour Noël

La marque française Janod, présente, encore cette année, une belle sélection de jeux et jouets pour Noël. Des jeux d’imitation, des jouets d’éveil et d’exploration pour les tout-petits, des coffrets de loisirs créatifs somptueux, ou encore des jeux de société pour débuter ou pour les plus grands.

C’est en 1970 que la marque Janod est créée, par Louis Janod, tourneur sur bois, qui fabrique et commercialise des jouets traditionnels en bois. Depuis, la marque a évolué, pour proposer aujourd’hui de nombreuses gammes de jeux et jouets, principalement en bois et en carton. Pour ce Noël, la marque continue et surprendre et d’émerveiller, avec une belle sélection d’idées cadeaux.

Pour les tout-petits, il y a la balade des animaux, un petit train à tirer, et des animaux à assembler et empiler sur les wagons. Un incontournable mis en beauté par la marque qui offre toujours de beaux univers graphiques, avec des matériaux de qualité. Du côté des jeux, pour les enfants à partir de 7 ans, il y a le puzzle éducatif Les espèces prioritaires de WWF. Un puzzle en carton sur le thème des espèces en voie de disparition, avec les principaux animaux, sur les continents, ainsi qu’un livret éducatif pour sensibiliser les plus jeunes. Pour les jeux d’imitation, l’établi reverso Brico’Kids est superbe et multifonction, avec d’un côté l’établi et de l’autre une rampe que peuvent dévaler deux petites voitures ! Enfin, du côté des jeux de société, le jeu Paresseux Jeu d’équilibre est pour les enfants à partir de 3 ans.

C’est ce dernier que France Net Infos a décidé de vous présenter, pour ce Noël. Un premier jeu de société pour les enfants, un jeu d’équilibre, de manipulation, d’adresse, qui amusera les petits comme les grands. Le coffret se compose d’un paresseux magnétique, un support, avec un pied et une branche, un toucan à fixer et quinze bâtons de différentes tailles. Pour un ou plusieurs joueurs, à partir de 3 ans, le jeu est simple et plaisant, pour une première approche. En effet, les plus jeunes vont apprendre, pour le jeu à plusieurs, à patienter et attendre leur tour. La dextérité, la réflexion sont aussi travaillées par le jeu. Le but est simple, il faut mettre le plus de bâtons possible sur le ventre du paresseux, sans que celui-ci ne tombe. Celui qui fait tomber l’animal, perd la partie. Le jeu est simple, rapide et très plaisant, avec un design séduisant, car le jeu peut aussi être un objet déco, à poser sur une étagère, en attendant d’être repris pour jouer.

Janod, une marque française qui crée des jeux et jouets superbes, design, mêlant modernité et tradition, présente une belle sélection de jeux et jouets pour ce Noël, dont Paresseux Jeu d’équilibre, un jeu de société et de manipulation, pour les enfants dès 3 ans.

