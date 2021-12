Oups Mila ! – Un livre flaps à découvrir sans plus tarder !

Parmi les livres que j’ai découverts récemment au rayon littérature enfantine, il y a le superbe « Oups Mila ! » d’Ariane Grenet et Emma Giuliani de l’Atelier Saje. Disponible aux Éditions Marcel et Joachim, ce livre aborde le quotidien quelque peu bousculé de la petite Mila et de lapin, son doudou dévoué.

Le livre « Oups Mila ! est disponible ici.

Un livre à flaps esthétiquement dingue !

Vous l’aurez compris, « Oups Mila ! » fait partie de mes ouvrages préférés de l’année 2021. C’est le genre de livre que l’on repère de loin, notamment grâce à sa couverture aux couleurs pétantes orange, bleu et jaune fluo. Sans oublier la bouille adorable de Mila et ses deux petites couettes sous forme de flap que l’on peut bouger de haut en bas. Amusant, pas vrai ?

L’album illustré est construit de la même façon au fil de l’histoire, à savoir d’une page composée de 4 encarts où l’on voit Mila progresser dans des univers familiers. Et une autre, illustrée dans sa totalité également, avec la petite fille qui fait une bêtise et ce « Oups ! » que l’on retrouve sous le flap en question. Le petit aura donc le plaisir de suivre les aventures de Mila lors d’une promenade sous la pluie, au bord de l’eau, dans un parc, un verger, à la maison et dans sa chambre. Il se rendra vite compte qu’elle n’est pas seule, puisqu’elle est accompagnée de lapin.

Mais qui est-il ? Son doudou qui la suit partout évidemment !

Les enfants vont très vite s’identifier à la petite puisqu’ils auront l’impression de se reconnaître dans les situations qu’elle vit au quotidien : à la maison au moment de choisir la tenue du jour, lorsqu’elle déguste une glace au bord de la mer ou encore lorsqu’elle ramasse des cerises dans le verger. Ils se rendront compte qu’elle fait des bêtises bien malgré elle, souvent à cause de sa maladresse. De quoi dédramatiser la situation pour les petits qui vivent le même genre de situation.

Je suis prête à parier que les enfants ne mettront pas 5 minutes à s’attacher à la petite Mila, héroïne du livre « Oups Mila ! ». Pour découvrir mes autres revues sur les livres publiés chez Marcel et Joachim, rendez-vous ici.