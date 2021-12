Cent petits chats – L’école des loisirs

Cent petits chats est un album de Tomoko Ohmura, paru aux éditions L’école des loisirs, en octobre 2022. Une histoire curieuse, d’un petit chat, bientôt suivis par beaucoup d’autres chats, qui suivent avec curiosité un fil rouge, à travers la rue, la ville, la forêt…

En jouant dans le parc, un petit chat, gris et blanc, trouve un long fil rouge accroché, à la branche d’un arbre. Curieux, le chaton suit le long fil rouge dans les allées du parc, en se demandant d’où il peut bien venir. Il traverse le parc, pour arriver dans la rue principale, où le fil continue sa route. Un autre chat lui demande ce qu’il fait. Le chaton explique qu’il aimerait bien savoir où mène ce fil rouge, aussi, il le suit et en fait une pelote. Tous les chats du quartier le regardent et le suivent. Ils traversent la ville et arrivent au bord du lac. Le fil, lui, continue sur l’eau et de l’autre côté de la rive.

Les chats continuent ainsi leur chemin, avec une pelote de laine rouge, de plus en plus grosse. Heureusement, le chaton est aidé par de nombreux autres chats. Ensemble, ils bravent quelques périples, entre le froid de la montagne enneigée et la fatigue. Mais à leur arrivée, une belle surprise les attend. Le récit est curieux, assez simple et pourtant bienveillant et amusant. Le chaton, accompagné par ses semblables, va suivre un fil rouge, bien long à travers la région pour découvrir une heureuse surprise, mais surtout bienveillante. Une belle rencontre, surprenante, qui amusera les jeunes lecteurs. Le texte est simple, plaisant, avec quelques dialogues plaisants. Le dessin est rond, assez simple aussi, avec un trait épais, agréable, soulignant le graphisme.

Cent petits chats est un album, des éditions L’école des loisirs, qui présente une aventure curieuse, d’un chat trouvant un fil rouge et qui le suit comme ça, à travers le parc, la ville, la forêt, la montagne, accompagné de plein d’autres chats adorables et curieux.