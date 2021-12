Soldats du feu – Calendrier 2022

C’est aux éditions Hugo & Cie, qu’est paru, en septembre 2021, le calendrier mural 2022 Soldats du feu. C’est dans un grand format que l’ouvrage se présente, afin de magnifier ces hommes musclés, ces beaux pompiers, fantasmes de femmes…

Le calendrier mural est grand, 31 x 43 cm, proposant ainsi de belles et grandes photographies de soldats du feu. L’ouvrage à spirales s’accroche facilement au mur, avec un crochet, pour être admiré, tout au long de l’année. Les pages se tournent, tous les quinze jours, laissant ainsi apparaître un nouveau bel homme à chaque fois, un beau cliché, pour ne pas se lasser et se laisser surprendre. La première photographie présente un homme torse nu, sans casque, portant sur son épaule un tuyau de pompier. Il est en pantalon et avance dans l’eau. Le cliché est en noir et blanc, assez clair. Sur le côté, le mois est à retrouver, avec les quinze premiers jours du mois, les week-end étant surlignés.

Ainsi de suite, vingt-quatre photographies, plus celle de la couverture, présente de beaux hommes, des soldats du feu dans différentes postures, souvent debout, torses nus, avec ou sans casque, avec des éléments rappelant leur profession. Les clichés en noir et blanc, ou en couleurs, sont beaux, travaillés, présentant des corps musclés, des torses somptueux, des hommes bien taillés, qui sauront plaire aux dames, entre autres. Les mois sont découpés en deux, permettant de profiter de deux photographies, pour un seul mois. Ainsi, tous les quinze jours un nouveau cliché est à admirer. Les mois sont rapidement présentés, avec les week-end et jours fériés surlignés, pour pouvoir s’y retrouver rapidement et facilement. La beauté de l’ouvrage reste les clichés et les modèles.

Soldats du feu est un calendrier mural 2022, des éditions Hugo & Cie, qui présente de beaux hommes, principalement torse nu, mais aussi nus, avec des éléments de leur profession, invitant au fantasme, au travers de superbes clichés. Un cadeau à offrir ou à s’offrir, pour démarrer une belle année…