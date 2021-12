Mes comptines – Un nouvel imagier son et lumière

Petite nouveauté aux Éditions Gallimard Jeunesse, l’imagier son et lumière “Mes comptines”, illustré par Elsa Fouquier dans la collection “Mes petits imagiers sonores”. Il fait sans aucun doute partie des livres à glisser sous le sapin cette année pour Noël, les enfants de 1 à 3 ans vont l’adorer !

La collection de “Mes petits imagiers sonores”

Quel plaisir de retrouver un nouveau numéro de la collection “Mes petits imagiers sonores” que nous aimons tout particulièrement chez FranceNetInfos. Et nous ne sommes pas les seuls, puisque rares sont les enfants qui ne possèdent pas au moins un livre de cette collection. Il faut dire que les Éditions Gallimard Jeunesse ont mis au point des livres solides, ludiques et faciles à manipuler. Ils ont la particularité d’émettre de la musique, grâce à des puces intégrées aux livres, permettant ainsi aux enfants d’apprendre plusieurs mélodies autour d’un même thème.

Un nouveau format avec sons et lumières intégrés

Le format de “Mes comptines” est un peu plus grand que ses prédécesseurs. Il va permettre aux enfants d’apprécier ce qu’ils ont devant les yeux, de fouiller longuement au cœur de chaque univers. Et surtout, d’écouter les 5 comptines présentes dans le livre, à savoir : Gens de la ville, Maman les petits bateaux, Au feu les pompiers, J’ai un gros nez rouge et Dodo le petit. Soit 5 chansons incontournables à découvrir au cœur d’un univers lumineux, grâce aux 5 lumières présentes sur chaque page qui s’allument au rythme de la chanson. Nous tenions aussi à saluer le travail remarquable d’Elsa Fouquier, qui embarque le petit au cœur de chaque chanson grâce à ces adorables illustrations. Nous aimons son univers enfantin, les couleurs intenses qui apportent de la vie au tout et ces petits détails qui rythment la narration et donnent le sourire.

"Mes comptines" est un imagier sonore et lumineux à découvrir sans plus tarder.