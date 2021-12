My Garden Baby : Mon premier bébé papillon – Mattel France

Mattel n’a de cesse d’innover dans l’espoir de continuer à surprendre les tout-petits autour de jouets plus originaux les uns que les autres. Et avec “My Garden Baby”, la marque avait envie de les embarquer dans un univers enchanteur, proche de la nature, grâce à ces poupons papillon qui ne demandent qu’à être cajolés.

My Garden Baby : Mon 1er bébé papillon, adorable bout de chou

La collection My Garden Baby réserve de belles surprises, à commencer par le poupon “Mon premier bébé papillon” que nous avons pu découvrir. D’une taille de 23 cm, il n’aura aucun mal à se lover dans les bras des petits à partir de l’âge de 18 mois. Sa bouille va les faire fondre instantanément, grâce notamment à ses grands yeux couleur violet qui semblent dire : “Cajole-moi encore et encore”. Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’un bébé comme les autres puisqu’il possède de superbes ailes de papillon ! D’ailleurs, lorsqu’elles se replient, elles enveloppent délicatement le bébé, de façon à ce qu’il puisse dormir paisiblement. Il n’aura aucun mal à le faire étant donné que le coffret se transforme en berceau. Et s’il pleure, pas d’inquiétude, une tétine violette est également présente de façon à ce qu’il se sente le mieux possible.

Mon 1er bébé papillon My Garden Baby est très mignon. Il a l’allure et la douceur d’un papillon en plein envol. Son doux minois va faire fondre les tout-petits, c’est certain. Cerise sur le gâteau, il est délicatement parfumé !

D’autres modèles proposés dans la collection « My Garden Baby »

Mattel ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, puisque la marque propose d’autres modèles de bébés proches de la nature, dont le poupon interactif My Garden Baby – Le coffret Papillon Magenta. Avec celui-ci, les enfants à partir de 2 ans auront l’impression de s’occuper d’un vrai bébé. La poupée Bébé Papillon sait boire et fait pipi également. Il suffit de remplir le biberon fourni à cet effet, de lui donner à boire et de changer sa couche. Comme pour l’autre poupée, ses ailes sont souples et elles sentent bon le jasmin. Les enfants vont très vite s’y attacher, car en plus d’être jolie esthétiquement, ils pourront prendre soin d’elle. Pour info, le coffret comprend deux accessoires, à savoir un biberon en forme de lapin et un anneau de dentition.

Mattel a fait le pari de surprendre les enfants autour d’une collection de poupées totalement différentes et c’est réussi. Nous avons apprécié l’univers féerique qu’il s’en dégage au plus proche de la nature. Les poupons ont des bouilles adorables, le sourire aux lèvres et des looks enchanteurs. Les enfants seront ravis de les découvrir sous le sapin, c’est certain !

