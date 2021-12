Ourse & Lapin – Même pas peur !

Ourse & Lapin reviennent avec un nouveau roman, Même pas peur !, paru en septembre 2021, aux éditions Flammarion. Un bel ouvrage de Julian Gough et Jim Field, qui emporte les enfants dans une nouvelle aventure, pleine d’amitié, d’entraide, de courage et d’humour.

Par une nuit d’hiver, alors que Lapin dormait sur ses deux oreilles, il fit un rêve abominable. Loup s’apprêtait à le croquer ! Lapin se mit à crier et se réveilla en sursaut. Il se rendit compte qu’il s’agissait d’un cauchemar, mais quand il bâilla et s’étira, il s’aperçut qu’il n’était plus dans son terrier. Il était dans une grotte riquiqui, qui empestait l’œuf pourri ! Une voix étouffée répond qu’il n’était pas un œuf pourri ! Lapin se mit à hurler, comprenant qu’il était dans la gueule puante de Loup. Ce dernier glapit, affirmant qu’il n’avait pas la gueule puante ! Lapin en profita pour bondir hors de la mâchoire de Loup.

C’est avec une grande frayeur que débute le roman, Lapin est sur le point de se faire croquer par Loup, alors il court se réfugier auprès d’Ourse. Son amie est à peine réveillée, qu’elle doit mettre en un d’ordre dans leur vallée, excluant Loup affamé, car l’hiver est trop long… Mais à peine le danger est écarté, que mystérieuse ombre arrive au loin. Bientôt c’est un gigantesque ours blanc terrible qui vient s’installer chez Ourse, sans même qu’elle puisse dire quelque chose. Le grand animal terrifiant a décidé de régner sur la vallée et de faire des animaux du coin ses esclaves. Il va falloir beaucoup de courage pour Lapin et tous les autres, pour pouvoir affronter le redoutable ours blanc. Le roman est plaisant à lire, bien découpé, adapté aux jeunes lecteurs, dès 6 ans, avec de belles illustrations. Le récit est fluide, détaillé, oscille entre narration et dialogue, offrant une belle dynamique. L’amitié, le courage, l’humour et l’entraide sont toujours au cœur de cette série adorable. Le dessin est beau, avec un trait fluide et fin, détaillé, jouant avec les ombres et présentant des personnages expressifs, tout un univers fascinant.

Même pas peur ! est un nouveau roman d’Ourse & Lapin, paru aux éditions Flammarion, qui présente une nouvelle aventure palpitante pour les héros, avec une rencontre effrayante, devant laquelle le courage va être mis en avant, comme la solidarité.