Tout ce que vous devez savoir sur le radon

Radon XPro a été créé afin de répondre à une problématique souvent méconnue : l’exposition au radon et ses dangers pour la santé pulmonaire. La mission de l’entreprise est de fournir des informations à jour, véridiques et fiables sur le radon ainsi que des solutions de mesure et d’atténuation du radon.

Qu’est-ce que le radon ?

Le radon est un élément naturel qui se développe par la désintégration radioactive de l’uranium dans la croûte terrestre. Il n’est pas dangereux pour la santé humaine dans l’air ambiant extérieur.

Cependant, son accumulation dans des lieux clos comme dans les maisons peut devenir très dangereuse pour la santé pulmonaire. Les produits de désintégration du radon peuvent être inhalés et rester coincés dans les poumons.

L’Organisme mondial de la santé estime que l’exposition accrue au radon est la cause de 3 à 14% des cancers du poumon au monde (OMS 2021). Au Canada, l’exposition au radon est la première cause du cancer du poumon chez les non-fumeurs. Selon l’Association pulmonaire du Québec, 16% des décès par cancer du poumon sont causés par le radon (Association pulmonaire du Québec 2021)

Le radon peut se retrouver partout sur le territoire canadien étant donné qu’il est présent partout sur la croûte terrestre. Le radon est invisible, inodore et sans goût, c’est pourquoi il est important de tester votre maison.

Autorités compétentes

Au Canada, le PNCR-C est la seule autorité compétente qui offre un programme de certification pour les professionnels de radon arrimé avec les lignes directrices établies par Santé Canada et forme la main d’œuvre d’entreprises telles que Radon XPro, l’Association pulmonaire du Québec et de Take Action on Radon.

Tester le radon

Afin de savoir si vous avez du radon dans votre maison, vous devez effectuer un test de radon. Vous pouvez effectuer un test long terme d’une durée de 90 jours avec un test Alpha Track AT100. Vous pouvez également faire un test de radon court terme qui vous donnera le taux de radon dans votre maison en 7 jours.

Dans les pays nordiques, le meilleur moment pour tester le radon est d’attendre pendant la période chauffe, étant donné que ce temps correspond au moment où la maison est la plus étanche pendant l’année. Il donnera un échantillon de la concentration de radon quand les portes sont fermées.

Taux de radon acceptable

Le gouvernement du Canada a établi que le seuil acceptable de radon était de 200 Bq/m3. À plus grande concentration, le gouvernement estime qu’il peut causer des maladies graves telles que le cancer du poumon. Aux États-Unis le seuil de radon acceptable est de 150 Bq/m3. L’Organisme mondial de la Santé évalue qu’à partir de 100 Bq/m3, le radon pose un risque pour la santé. Il revient à chaque personne de décider à quelle concentration de radon, il est prêt à s’exposer.

Comment remédier au radon ?

Si vous avez une trop grande concentration de radon dans votre maison, vous pouvez installer un système d’atténuation de radon. Il est muni de ventilateurs qui extraient l’air contaminé à l’extérieur.

Les systèmes d’atténuation de radon sont très fiables au Canada. Selon le Programme national de compétence sur le radon au Canada (PNCR-C), les systèmes d’atténuation de radon qui ont étés installés réussissent à faire descendre le taux de radon à une moyenne de 50 Bq/m3.

Faites votre test de radon dès maintenant.