Afrique – Le continent des couleurs est un album Mosquito, des éditions Nathan, paru en octobre 2021. Un grand livre, de Soledad Romero Marino et Raquel Martin, qui présente un grand voyage à la découverte d’un continent extraordinaire et pourtant méconnu.

Le grand album débute avec une petite présentation de l’Afrique, à travers une invitation au voyage. Un cheminement inoubliable en Afrique, le continent le plus extraordinaire de la planète. Le parcours proposé passe par des régions où les premiers humains sont apparus il y a plus de 300 000 ans. Le continent est une terre fabuleuse, et chacun des territoires raconte d’incroyables histoires. Des déserts dorés, de vastes savanes, des volcans éteints, ou encore la jungle sont à découvrir et dévoilent des légendes merveilleuses. Sur une belle illustration, le continent se dévoile, avec les différentes étapes à découvrir, par la suite, dans l’ouvrage. Un tour de l’Afrique, pour découvrir différents visages, paysages, légendes…

Le grand album invite les jeunes lecteurs à un grand voyage, une boucle à travers l’Afrique, continent qui a vu naître les premiers êtres humains, tout comme il a connu la tragédie de l’esclavage. Les enfants vont retrouver des capitales, des pays, des déserts, des savanes, une liberté sauvage, des villages de pêcheurs, des jungles denses… Des paysages époustouflants, des peuples et des modes de vie variés, mais aussi des héros, des monuments et des animaux à découvrir, à travers de grandes illustrations et des paragraphes intéressants, enrichissants. Le documentaire est riche, présentant un continent à l’immense et surprenante biodiversité, mais aussi culture et beauté. Un carnet de voyage fascinant, coloré, aux belles et grandes illustrations captivantes. Le dessin est plaisant, le trait se veut réaliste, présentant très bien des paysages, des cartes ou encore objets.

Afrique – Le continent des couleurs est un grand album Mosquito, des éditions Nathan, qui propose un grand et beau voyage ludique, une fenêtre ouverte sur la diversité des cultures et la beauté du monde, avec des héros, des animaux, des monuments qui ont marqué l’histoire de ce continent.