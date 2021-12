Coucou ! Noël – Un livre empreint de la magie de Noël

La collection Coucou !, des éditions Usborne, se complète avec le titre Noël, paru en novembre 2021. Un livre animé et ajouré, avec des flaps à soulever, pour laisser deviner la suite, aux jeunes lecteurs émerveillés par les différentes scènes présentant un monde féérique couvert de neige.

En effet, dès la couverture ajourée, les enfants ont envie de passer les doigts à travers et de découvrir ce qui se cache derrière. Noël arrivant bientôt, un petit monde féérique, couvert de neige, se présente, avec des petits lutins qui s’amusent comme des fous. Le Père Noël décore un sapin, tandis que le lutin facteur va à la Poste déposer un sac de lettres pour le Père Noël. Dans l’atelier du Père Noël, tout le monde est occupé, les lutins fabriquent les jouets. Certains peignent, d’autres assemblent, collent, emballent… Le vieil homme barbu met les jouets dans son sac !

L’univers est merveilleux, présentant un monde féérique couvert de neige, où vivent des lutins, ainsi que le Père et la Mère Noël. Un lieu fantastique qui s’ouvre aux jeunes lecteurs, qui vont découvrir le village, l’atelier, la cuisine, l’écurie, le ciel bleu nuit de la veille de Noël… Tout ce qui fait cette fête mémorable est ainsi présenté aux enfants, offrant toute la magie de Noël, à travers des scènes et des lieux mythiques, de la présentation du village et des lutins, en passant par l’atelier, l’écurie, mais aussi par le ciel étoilé, la dépose des cadeaux dans une maison et le repos bien mérité du Père Noël, au retour de sa longue tournée. Le texte est simple, présentant toutes les scènes, avec quelques légendes et indications, pour soulever des flaps, attiser la curiosité des plus jeunes. Le dessin est rond, doux, très détaillé, présentant un très bel univers coloré et festif.

Coucou ! Noël est un livre animé, des éditions Usborne, qui propose de découvrir un monde hivernal et féérique, des petits lutins fabriquant de jouets, le Père Noël sur son traineau, afin de s’imprégner de la magie de Noël et de se préparer aux fêtes de fin d’année.