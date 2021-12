Dujardin – Des jeux pour enchanter toute la famille

Dujardin, marque française qui développe et distribue des jeux de société en France et à l’international, présente, pour ce Noël 2021, une jolie sélection de jeux pour enchanter toute la famille. Des incontournables revisités aux nouveautés sensationnelles, tout le monde trouvera son bonheur, pour jouer et partager de bons moments.

Dujardin, entreprise française créée à Arcachon, en 1947, est une marque connue et reconnue, qui aujourd’hui surprend toujours avec des jeux de société mis aux goûts du jour, et des nouveautés incroyables. Des marques incontournables comme le Mille Bornes ou Le cochon qui rit, mais aussi des nouveautés qui sauront plaire, avec de l’innovation, comme Trapped Escape Room ou encre le sensationnel Temple du feu.

Pour ce Noël, France Net Infos vous propose de découvrir de deux ces jeux, un incontournable, le jeu de Mille Bornes Les Minions 2, et une nouveauté, un jeu d’escape game, Trapped Escape Room.

Le traditionnel jeu de Mille Bornes s’associe à l’univers coloré et déjanté des Minions, où les joueurs, à partir de 7 ans, vont pouvoir incarner les héros Kevin, Stuart, Bob et Otto, pour une course folle. La boîte carrée se compose de 110 cartes, de quatre pions représentant les Minions, d’un plateau de jeu, d’un sabot et d’une règle du jeu. Le but du jeu est simple, il faut être le ou la premier(ère), à franchir la ligne d’arrivée, du circuit de 1000 bornes. La mise en place est simple, le plateau est mis au centre de la table, le sabot à côté. Les personnages sont à détacher et fixer sur leur socle, avant de les placer sur la case de départ. Une carte mémo est présentée à chaque joueur, qui reçoit également 6 cartes de jeu. Le reste des cartes est dans le sabot, pour la pioche. Le jeu reste le même, par la suite, il faut un feu vert pour commencer, des bornes pour avancer, faire attention aux cartes attaque, avoir des cartes parade et botte ! Le jeu est plaisant, à jouer en famille ou entre amis, avec l’univers coloré et déjanté des Minions, qui ravira les enfants.

Trapped Escape Room est un jeu d’escape game, à partir de 10 ans, réellement immersif et prenant, à retrouver en trois niveaux de difficulté. Les joueurs vont devoir transformer physiquement l’une de leurs pièces, pour pouvoir jouer, afin de vivre des sensations d’un escape game, grandeur nature, mais à la maison et entre amis ou en famille. Le premier niveau est présenté comme facile, avec La fête foraine. La boîte se compose d’un livret de prise en main, d’un livret d’indices, avec son lecteur, de onze énigmes à résoudre, à travers des posters, cartes…, et de stickers pour accrocher ces énigmes. Une mission va être proposée, des énigmes à résoudre, pour pouvoir sortir de la pièce en moins de 60 minutes. Les éléments sont à mettre en place par un joueur, avant que tous les autres ne viennent s’enfermer dans la pièce et ne lancent le décompte. Les instructions sont bien détaillées et le jeu très bien mené, avec des accessoires vraiment qualitatifs. Il va falloir avoir les idées claires pour résoudre les énigmes et avancer dans les étapes, afin de pouvoir sortir de la pièce. Des indices sont donnés si jamais l’énigme n’est pas résolue et dans le pire des cas, la solution, afin de pouvoir avancer. Les énigmes sont variées, permettant de ne jamais s’ennuyer et de travailler sa logique, de diverses manières, avec trois indices à chaque fois, afin que les enfants puissent réellement participer et se prendre au jeu.

Vous l’aurez compris, la marque française Dujardin présente une belle sélection pour ce Noël, des jeux de société à retrouver au pied du sapin de Noël, pour vivre des aventures et des moments de partage autour du jeu, entre les incontournables, les héros et les nouveautés.

