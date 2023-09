Nice accueillera l’Eurovision junior le 26 novembre

Le 26 novembre, la ville de Nice accueillera la 21e édition de l’Eurovision junior, qui sera diffusée en direct sur France 2. Après la victoire française de Lissandro l’année dernière, c’est donc la capitale azuréenne qui a été choisie. Mercredi dernier, à l’Hôtel Negresco, s’est tenue la conférence de presse en présence de Martin Osterdahl, superviseur exécutif du concours, d’ Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l’Eurovision, de Christian Estrosi, maire de Nice. Ils nous ont parlé de ce bel événement, que la ville de Nice va se faire une joie d’accueillir.

Nice au coeur de l’événement

Retransmis dans seize pays de l’union européenne, le concours fera “rayonner Nice auprès des 35 millions attendus”, comme l’a souligné Christian Estrosi. D’ailleurs, la ville a bien l’intention de célébrer l’Eurovision en proposant de nombreuses animations au public. “Nous lancerons les illuminations avec un peu d’avance, l’événement s’affichera sur les tramways et partout dans la ville.”, a affirmé le maire de Nice. Quelques jours avant la grande finale de l’Eurovision au Palais Nikaïa, la cérémonie d’ouverture se tiendra au Négresco, avec le défilé sur le Tapis Rouge des seize délégations. L’événement sera retransmis sur France 4. La capitale azuréenne va également mettre à l’honneur les jeunes talents locaux en organisant un concours de chant ouvert à deux catégories : de 9 à 15 ans et de 16 à 24 ans. Pour candidater, il suffit d’envoyer un mail avant le 30 octobre à europedirect@nicecotedazur.org

Nice sera donc mis en lumière pendant plusieurs jours. 5000 nuitées sont attendues pour l’événement, dans une période habituellement creuse pour le tourisme.

Carla Lazzari aux côtés de Stéphane Bern pour commenter l’Eurovision

Le 26 novembre, le concours, placé cette année sous le thème “Heroes”, sera présenté par Laury Thillemen et Olivier Minne ainsi qu’une célèbre ambassadrice digitale dont nous l’identité sera dévoilée dans quelques jours. Pour les commentaires, comme les années précédentes, France Télévisions a fait appel à Stéphane Bern. Il sera accompagné de Carla Lazzari que les Niçois et les téléspectateurs connaissent bien. Elle avait elle-même représenté la France en 2019 avec la chanson “Bim Bam Boum”. La jeune chanteuse, était présente au Négresco pour la conférence de presse, ravie de participer à cette expérience aux côtés des autres animateurs.

Zoé Clauzure représentera la France

Comme dit le proverbe, jamais deux sans trois ? Après la victoire d’Angelina en 2020 et de Lissandro l’année dernière, c’est sur les épaules de Zoé Clauzure, une jeune chanteuse âgée de 13 ans que vont reposer les espoirs de la France. Les organisateurs ont su maintenir le suspens jusqu’à la fin de la conférence de presse. L’adolescente a déjà une certaine expérience de la scène. Les 5000 spectateurs du Palais Nikaia ne lui feront sans doute pas peur ! Elle a déjà chanté avec Vianney, Yseult et Génération Goldman. On se souvient aussi qu’elle avait atteint les demi-finales de The Voice kids alors qu’elle n’avait que 9 ans. Lors de la conférence de presse, elle faisait preuve d’un bel enthousiasme et a répété qu’elle avait hâte d’être sur scène pour représenter la France. Le 26 novembre, elle interprètera “Coeur”, une chanson entraînante et volontiers entêtante qui aborde le thème du harcèlement scolaire. Elle a d’ailleurs confié qu’elle-même en avait été victime. “J’aimerais que toutes les personnes qui l’ont vécu et qui le vivent maintenant, voient la petite lumière au bout du tunnel que je vais leur donner avec cette chanson”.

Rendez-vous donc le 26 novembre à 16h en direct sur France 2 depuis le Palais Nikaïa de Nice.