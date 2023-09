La princesse Peau D’âne – Un conte intemporel – Éditions Jungle

La princesse Peau d’âne, un conte de Perrault revisité par Cécile Chicault et traduit en bande dessinée délicate, aux illustrations magiques et à l’édition de collection.

Après la mort de sa reine-mère, une jeune princesse se voit demander en mariage par son propre père. Pour éviter cette hérésie, elle lui demande toutes sortes de cadeaux inconcevables, puis finit par s’échapper ….

Un conte intemporel, magnifiquement revisité en une édition de luxe, et adapté à tout âge. One shot disponible depuis le 28 septembre 23 aux Éditions Jungle.

Le décor :

La chambre d’un roi…

Bien endormis dans un lit immense, surplombé d’une sculpture d’âne assis sur une chimère, le Roi et la Reine du royaume sont paisibles. Mais les pleurs de la jeune princesse réveillent sa mère, si douce, si tendre et si belle.

Ils règnent sur un Royaume riche et prospère, car le Roi détient le secret de ses richesses, bien caché dans son étable. Un âne magique qui lui donne tous les jours des pièces d’or, et qu’il fait traiter comme le plus important de ses invités !!!

Mais, un jour, la jeune et pauvre Reine tombe malade. Elle fait promettre à son époux, de se remarier, seulement s’il trouve une épouse encore plus belle, plus douce, plus gentille qu’elle.

Au fil des années, le Roi cherche en vain. Mais, un jour, il remarque que sa fille a bien grandi, et il lui vient l’idée farfelue de l’épouser. Grâce à sa marraine, la jeune princesse va user de tous les stratagèmes pour éviter ce mariage incestueux ….

Le point sur la BD :

Des robes aux couleurs du temps, de lune, ou de soleil, provenant d’un conte dont tout le monde a déjà entendu parler : la princesse Peau d’Âne. Ce conte intemporel, au sujet un peu heurtant, nécessitait donc une version plus adaptée à tous les âges, afin que les plus jeunes puissent profiter de sa morale importante.

Et que les autres, découvrent une édition aussi merveilleuse que les robes conçues dans cette histoire. Cécile Chicault propose une version édulcorée du récit, en magnifiant les graphismes de son art très féminin et créatif. Le lecteur découvre des illustrations comme des estampes anciennes, où les robes à thème explosent d’originalité, sur des pages entières.

Les Éditions Jungle font l’effort de proposer une composition de luxe, avec une reliure recouverte d’un délicat tissu. Une édition à l’ancienne, un peu comme un trésor que l’on trouverait dans un coffre-fort, et dont les oiseaux et les papillons pourraient sortir à l’ouverture.

La narration fait également référence aux chants des oiseaux, grâce à sa prose et sa diction.

La conclusion :

Une très jolie version soignée, aux Éditions Jungle, pour La Princesse Peau d’âne. Si vous n’êtes pas « bibliophile », c’est le genre de BD qui vous tendra à vous convertir à la collection, grâce à la délicatesse de son édition. C’est un petit trésor pour vos enfants, pour vous, pour votre bibliothèque !!!