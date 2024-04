A la poursuite des assassins de l’empereur – Ed. Glénat jeunesse

A la poursuite des assassins de l’empereur est un livre-jeu d’Andy Seed et James Weston Lewis, paru aux éditions Glénat jeunesse, en mars 2024. Un livre qui propose une enquête captivante, pour les jeunes lecteurs, qui vont aussi apprendre le latin et les chiffres romains !

C’est avec un sommaire simple et clair, que débute l’album. Une introduction, ensuite, invite à découvrir Rome, au Ier siècle de notre ère. Il est rapporté que la plus grande ville du monde antique est sous la menace d’un terrible complot. Heureusement, Julius et Flavia, deux jeunes gens, sont décidés à déjouer les plans des malfaiteurs. Mais pour cela, ils vont avoir besoin de l’aide des jeunes lecteurs. Après une présentation de deux enfants, des détails sur les énigmes et la marche à suivre se voient expliqués. Des énigmes bonus, avec un cherche et trouve, vient compléter l’album.

Alors que les deux amis montent la colline du Capitole, au sommet, ils remarquent des personnages étranges. Ils tendent l’oreille et entendent qu’ils préparent de terribles projets… Mais bientôt Flavia et Julius se font remarquer. La jeune fille parvient à récupérer un objet avant de prendre la fuite, avec son ami. Un peu plus loin, la première énigme est à déchiffrer… Ainsi débute l’aventure, assez immersive et intéressante. Tout en venant en aide aux deux jeunes gens, et en s’amusant, les enfants apprennent quelques bases du latin et les chiffres romains. L’enquête est plutôt bien menée, ludique et palpitante. La plongée dans la Rome antique se fait facilement, permettant aussi de rendre compte de la vie à cette époque. Le livre-jeu oscille entre enquête, aventure, histoire et apprentissage, de manière ludique et plaisante. Un jeu de cherche et trouve, à chaque double page, vient agrémenter l’album.

A la poursuite des assassins de l’empereur est un livre-jeu des éditions Glénat jeunesse. Un album curieux et intéressant, très immersif, pour découvrir la Rome antique, mais aussi le latin et les chiffres romans, à travers une enquête palpitante et bien menée.

