Dark Ride – Tome 1 – Ed. Delcourt

Dark Ride est une nouvelle trilogie d’horreur, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, en mars 2024. Un comic de Joshua Williamson et Andrei Bressan, qui propose une plongée haletante dans un roller-coaster meurtrier baigné de sinistres secrets de famille.

Un homme tente d’explique à sa femme que son projet fait trop peur à son employeur. La femme en conclue qu’il a été licencié. Lui, tente de la rassurer, affirmant qu’il trouvera un autre travail. La femme rappelle qu’elle l’avait prévenue, et que personne ne veut aller dans un parc d’attractions pour avoir peur ! Elle affirme que les gens veulent juste s’amuser. Elle pense qu’Arthur se comporte comme un adolescent attardé, obsédé par l’horreur. Puis, elle se dit qu’elle aurait dû épouser Stanley, qui était plus malin. Malheureusement, elle se trouve coincée ici, avec Arthur ! De colère, ne pouvant supporter ces mots, Arthur prend un objet pour frapper sa femme, qu’il finit par étrangler. Arthur enveloppe le corps, pour le mettre dans le coffre et fuit, loin dans le désert. Après un long trajet, il s’arrête et creuse un trou pour y jeter le corps…

Quelques années plus tard, Arthur est un vieil homme mystérieux, qui a bâti son propre parc d’attractions d’horreur. Ses enfants doivent reprendre les reines, mais les finances vont mal… Il va leur falloir trouver une solution, pour ramener le public ! D’un autre côté, un jeu homme vient faire son premier jour. Il est ravi, car il adore le parc depuis toujours. Mais à la fin de sa journée de travail, il va faire une étrange et dangereuse expérience… Un mois plus tard, c’est sa sœur qui vient travailler, pour tenter de retrouver son frère disparu. Le récit, découpé en plusieurs chapitres est assez dense, présentent différents, personnages, dans une ambiance étrange, oppressante, mystique et inquiétante. Les éléments se mettent en place rapidement, offrant une bande dessinée captivante et très bien menée, entre horreur, fantastique, secrets de famille et thriller. Le dessin se trouve bien exécuté, avec un trait travaillé.

Dark Ride est une trilogie, qui commence avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt. Un comic bien mené aussi captivant que haletant, présentant un parc d’attractions d’horreur, teinté de fantastique et surtout de sombres désirs sordides…

