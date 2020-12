Nada Ivanova ,photographe nouveau-nés , femmes enceintes à Montpellier

Lorsqu’une femme tombe enceinte, son corps subit une série de changements dont elle voudra peut-être se souvenir toute sa vie. Et quelle meilleure façon de se souvenir de quelque chose qu’en le photographiant ? La photographe Nada Ivanova met tout son talent et son art pour que la future maman garde un souvenir inoubliable de cette période très spéciale de sa vie.

Séance de photos de femmes enceintes

Le fait est que, ne connaissant pas la femme enceinte, il est très important que la future maman se sente en sécurité avant la séance et dans la mesure où la photographe Nada Ivanova à beaucoup d’expérience, elle sait que la femme enceinte n’est pas un modèle professionnel et qu’elle doit donc essayer de créer un lien de confiance. Si c’est le printemps, elle essaiera de se connaître quelques jours plus tôt en prenant un café dans l’un des sympathiques cafés de Montpellier..

Séance de photos de nouveau-nés

Si vous allez avoir un enfant, il est certain qu’à la naissance vous voudrez saisir tous les détails d’un tel événement. Vous pourriez même essayer d’imiter ces jolies photos de bébés que nous avons tous vu à un moment ou à un autre de notre vie.Ce sont des sujets photographiques particulièrement délicats car, évidemment, il faut faire très attention à eux et à la façon dont ils sont représentés. Au fait, avant de poursuivre, il faut souligner que nous ne parlons pas d’enfants ou de bébés en général, mais de nouveau-nés, mais heureusement pour vous, Nada possède une compétence particulière avec les nourrissons.

Session sur les bébés et les jeunes enfants

La première chose à garder à l’esprit est qu’un enfant peut facilement être intimidé par quelqu’un qui s’approche de lui avec une mystérieuse boîte noire qu’il dirige vers lui avec beaucoup d’insistance.Il faut donc faire attention à ne pas les intimider, c’est pourquoi la photographe Nada va essayer de créer un environnement calme et agréable et gagner leur confiance en interagissant avec eux, en leur parlant, en leur racontant des histoires et en essayant de transformer la séance photo en un jeu dans lequel l’enfant se sent calme et confiant.

Ces photos deviendront un précieux trésor familial qui pourra vous accompagner tout au long de votre vie.