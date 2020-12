Mégableu – Jeux de société et loisirs créatifs pour ce Noël

Mégableu est un éditeur de jeux français qui, depuis 1994, est spécialisé dans les jeux de société pour enfants. Chaque année, la marque innove pour créer de nouveaux jeux qui séduiront les bambins, élargissant aussi ses gammes de produits, vers les loisirs créatifs, les jeux familiaux, pour adultes…

Depuis 1994, Mégableu est un éditeur de jeux français, spécialisé dans les jeux de société pour les enfants. Ainsi le premier jeu édité, Vocabulon, est simple et astucieux, enrichissant, par le jeu, le vocabulaire des petits et des grands. Trente ans après, Vocabulon plaît toujours aux enfants qu’aux parents. Depuis, chaque année, la marque innove pour lancer de nouveaux jeux, drôles, amusants… Aussi, cette année, plusieurs nouveautés sont à découvrir, dont Orang’Tang parmi les jeux de société pour les enfants.

Le jeu Orang’Tang est un jeu amusant, pour les enfants à partir de 4 ans, à partir de deux joueurs. Les parties sont assez rapides, entre 5 à 8 minutes, pour ne pas lasser les tout-jeunes joueurs. La boîte colorée se compose d’un orang-outan, de deux palmiers reliés par un cordon, de deux bases, d’un dé, de quatorze pièces à suspendre et d’une règle du jeu. Le jeu est simple, ne nécessitant pas de piles, et amusant. Les joueurs doivent poser, chacun leur tour, un fruit ou animal, indiqué par le dé, sur l’orang-outan, en évitant de lui faire perdre l’équilibre et de tout faire sauter. La mise en place est assez simple et rapide, pour pouvoir jouer ensuite et s’amuser, à poser des fruits et animaux sur l’orang-outan. Le jeu demande de la patience et de l’habileté, travaillant ainsi la motricité fine des enfants, ainsi que leur dextérité.

Du côté des loisirs créatifs les coffrets Diam’Studio ne cessent de ravir les jeunes filles, pour créer des bijoux à partager, des accessoires de coiffures, ou encore des sacs. Des coffrets complets, avec tout le nécessaire, pour réaliser de belles créations. Avant de débuter, il faut choisir un modèle de bijou, puis colorier les pierres précieuses, afin qu’elles deviennent saphir, diamant rose, rubis, émeraude ou encore topaze. Enfin, avec l’aide de fixations ou de passants adhésifs, le bijou va être monté sur l’accessoire choisi, comme un bracelet, une barrette, un serre-tête, un collier, un sac à main… Des coffrets très complets et créatifs, girly et glamour, pour les jeunes filles, à partir de 6 ans.

Mégableu est une marque française, distributrice de jeux de société pour les enfants, entre autres, qui présente chaque année quelques nouveautés. Ainsi, Orang’Tang, Grabolo, Fantômes Escape vont certainement se retrouver au pied du sapin de Noël, aux côtés de coffrets Diam’Studio !

