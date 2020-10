Les recommandation d’Imag’in Drone : Un mariage par Drone

1- Faut-il un professionnel ?



Les gens sont souvent intrigués quant à l’idée d’engager Les gens sont souvent intrigués quant à l’idée d’engager un pilote de drone qualifié ou bien laisser cette mission a un proche. Et bien il est plutôt judicieux de confier cette tâche à un professionnel, qui sache repérer les bons angles et l’altitude idéale pour une meilleure prise possible. Vous aurez une garantie de résultat et la sécurité au niveau réglementation et assurance .

2- Doit-on préalablement informer le “professionnel” du lieu de l’évènement ?



Pour votre Pour votre mariage par drone , évidement ! Car cela aidera le pilote du drone à gagner beaucoup de temps et effectuer les divers déclarations et autorisations ( Aéroport , zone militaire etc…) . L’établissement d’un bon plan de vol prend un certain temps et est conseillé de le faire au moins 5 jours à 1 mois avant le mariage.