« Sylvian The FishMan fait son carnaval », une exposition à découvrir au Deck Hôtel

Jusqu’au 2 mars, la ville de Nice va vivre au rythme du Carnaval. Cette nouvelle édition est placée sous le signe du « Roi des Océans », une thématique on ne peut mieux choisie puisque la capitale azuréenne accueillera en juin la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan.

Pour prolonger les festivités carnavalesques, pourquoi ne pas aller découvrir l’exposition « Sylvian The FishMan fait son Carnaval » au Deck Hôtel, situé à deux pas de la Promenade des Anglais ? Cet artiste engagé réalise ses œuvres avec des déchets retrouvés en mer.

Passionné d’art depuis toujours, Sylvian Preziosa alias Sylvian The FishMan a eu une idée géniale, un jour, en nettoyant une plage à Villefranche-Sur-Mer : il a imaginé des toiles de poissons aux couleurs chaudes et originales, qui seraient réalisées à partir de déchets plastiques. Dès le début, ses œuvres ont été très bien accueillies. Il est désormais mondialement connu pour ses tableaux éco-responsables, qui sont une belle façon de transmettre un message et de sensibiliser les visiteurs sur l’impact de l’homme sur les mers et les océans. Depuis plusieurs années, il partage sa vie entre Nice et l’Australie. Sur la Côte d’Azur, son œuvre est représentée à LAGALERY Fine Arts à Eze village. En 2022, sa première exposition au Deck Hôtel avait connu un beau succès.

Cette année, pour sa nouvelle exposition intitulée « Sylvian The FishMan fait son carnaval », il a imaginé une série de dix-sept toiles, disposées sur les murs du premier étage de l’établissement. Les clients mais aussi les visiteurs sont invités à les découvrir jusqu’au 6 mars.

Un char à son effigie durant le Carnaval

L’édition 2025 du Carnaval de Nice aura forcément une saveur particulière pour cet artiste engagé. Non seulement, il expose ses œuvres au Deck Hôtel mais il aura aussi un char d’une longueur de 9 mètres réalisé à son effigie par les Durand, une grande famille de carnavaliers niçoise depuis quatre générations. Il défilera durant les corsos carnavalesques, accompagné de trente danseuses et de neuf grosses têtes. Il ne sera pas loin de celui représentant Paul Watson. Un honneur pour Sylvian The Fishman !

L’exposition « Sylvian The Fishman fait son carnaval » à découvrir au Deck Hôtel, 2 rue Maccarani, jusqu’au 6 mars.