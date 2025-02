Lumières en Arts ou le magazine numérique qui incite au voyage culturel

Fondé sur une démarche associative de bénévoles passionnés, Lumière en Arts est un magazine numérique qui promeut la culture sous toutes ses formes.

Du Grand -Est au Sud en passant par la région parisienne, des rédacteurs interviennent selon leurs spécialités et centres d’intérêts autour de six bulles « créatrices de bonheurs »: Cinéma, Littérature, Musique, Expositions, Goûts et saveurs, Mode et Sport.

Carine Koffi pour les grands événements et festivals, Victor Belin, coordinateur littérature, spectacle vivant et musique, Patrick pour l’ensemble de la rubrique cinéma et bien d’autres correspondants participent à la mise en lumière de grandes manifestations culturelles et artistiques avec une promesse: inciter au voyage au cœur des arts.

Évoquer et partager de réels coups de cœur, créer l’émotion en échangeant des passions inédites, créer des expositions avec des artistes émergents, fixer le cap vers de nouveaux horizons culturels… Lumières en Arts se dessine tel un sablier « Passeurs culturels » par un partage avec des artistes pépites .

Un pari tenu, car le magazine en ligne est suivi par des dizaines de milliers d’internautes et rayonne à travers ses réseaux sociaux : facebook, instagram et tiktok.

« Interview et reportages, brèves chroniques , nous ne faisons que partager ce que nous aimons » partage Gilles Gosserez, directeur de la rédaction du magazine.

Joker d’Or : coup de projecteur sur les talents

made in Lumières en Art ou Une cérémonie des Oscarsou l ‘occasion de célébrer ceux qui font la culture à travers leurs arts. Ce concept du Joker inédit et original est un événement qui a acquis ses lettres de noblesse depuis une dizaine d’années .

Le magazine organise à l’occasion d’une escale gourmande au fil des saisons , une cérémonie conviviale en présence des lauréats ( musiciens, photographes, peintres, artistes, artisans, personnalités..) .

5 Trophées thématiques emblématiques de la culture et l’art de vivre sont décernés en présence d’acteurs essentiels de la vie culturelle locale.

La dernière réalisation en 2024 est la réalisation du Trophée Masque d’Or en Arts qui vient couronner le talent d’un artiste au niveau de l’hexagone, il s’agit d’un Trophée annuel exceptionnel. Pour les trophées et jokers: chaque nominé se voit remettre une œuvre d’art. Les dernières créations ont été réalisées par l’artiste photographe Yihua Cheng et l’artiste peintre Gil Georges.

Éclats de lumières : une émission radio lumineuse

Lumières en Arts c'est aussi l' émission radio Éclats de Lumières animé parVictor Belin, Mouloud Merbah, Aline Sophie Maire et Gilles Gosserez

Proposition de points de vue passionnés sur des événements culturels , regards croisés sur l’histoire, société et actualité du Grand-Est, parole donnée aux acteurs de la vie culturelle dans les différents domaines des arts, coups de cœur, pépites, et portraits…. l’émission culturelle se veut riche et éclectique.

« Lumière en Arts c’est la promotion de tous les Arts et de toutes les cultures de la plus simple a la plus élevée , on ne fera pas de jugement de valeur, l’expression est toujours positive pour l’être humain explique Mouloud Merbah . Quand on dit Lumière en Arts on dit aussi liberté à chaque individu de s’exprimer . Pour les démocraties actuelles c’est absolument nécessaire, puisque que l’on sait que les dictatures, le système obscurantiste… pour supprimer les libertés c’est réduire l’art en générale. »

« Pour cette émission de radio, on a souhaité faire briller des éclats de lumières rajoute Gilles Gosserez.. nous sommes passionnés par la culture, par la découverte de jeunes talents, de jeunes créateurs, de pépites qui sont toutes les facettes de la créativité, de l’univers de la culture et des arts. Quand on est pas porteur de projet comme une exposition ou un évènement, nous sommes un outil ouvert à tous, chacune et chacun peut y participer et est le bienvenu puisque finalement on est tout public au niveau des participants ce qui nous permet de partager des émotions, des richesses, des évènements, des temps forts, de l’actualité culturelle à Nancy, dans le Grand Nancy et en Lorraine mais souvent bien au delà …. car c’est important de faire rayonner Nancy dans d’autres villes, d’autres départements, d’autres régions.

Une émission d’une heure à retrouver tous les 2ème jeudis du mois sur le canal de Radio Fajet , radio locale nancéienne.