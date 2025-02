Les tire-laits Béaba – Confort et praticité pour les mamans allaitantes

Les jeunes mamans qui allaitent savent à quel point un tire-lait efficace peut simplifier le quotidien. Béaba l’a bien compris et propose une toute nouvelle gamme de tire-laits pensée pour offrir confort et flexibilité. Conçue pour répondre aux besoins spécifiques des mamans allaitantes, cette gamme facilite l’expression du lait, permettant ainsi de concilier allaitement et vie quotidienne.

Béaba est une marque reconnue pour sa qualité, son innovation et sa praticité dans le domaine de la puériculture. Depuis sa création, elle développe des produits alliant design et fonctionnalité pour le confort des parents et des bébés. Avec un large catalogue, Béaba couvre tous les besoins des jeunes parents. La marque est particulièrement présente dans le secteur de l’alimentation infantile. Ses produits sont conçus pour faciliter le quotidien des mamans et des papas.

Trois tire-laits pour chaque besoin

La nouvelle gamme de tire-laits Béaba comprend trois modèles différents, adaptés à chaque besoin :

– Le tire-lait électrique simple Béaba est idéal pour les mamans qui tirent leur lait de manière occasionnelle. Léger et compact, il est équipé d’une batterie rechargeable pour une utilisation à la maison ou en déplacement. Il offre trois modes de tirage : stimulation, expression et 2 en 1, adaptés aux besoins de chaque maman. Ses neuf niveaux de puissance ajustables et sa fonction mémoire permettent de trouver le rythme optimal. Ce tire-lait est livré avec une bouteille de 180 ml sans BPA, des téterelles et un sachet de rangement. Il allie confort et praticité pour les mamans nomades.

– Le tire-lait électrique mains libres Béaba permet aux mamans de tirer leur lait discrètement tout en gardant les mains libres. Il se glisse facilement dans le soutien-gorge et fonctionne silencieusement, avec un niveau sonore inférieur à 50 dB. Il propose trois modes (stimulation, expression, 2 en 1) et neuf niveaux de puissance pour une expérience personnalisée. Sa fonction mémoire enregistre les préférences pour plus de confort. Ce modèle est accompagné d’accessoires pratiques, dont une bouteille de 180 ml sans BPA, des téterelles, une rallonge de soutien-gorge et un sachet de rangement.

– Le tire-lait électrique double Béaba est conçu pour offrir un maximum de confort aux mamans souhaitant tirer leur lait de manière rapide et efficace. Grâce à son angle optimisé entre la téterelle et la bouteille, il permet une utilisation en position semi-allongée, évitant ainsi les reflux. Cette conception offre également un meilleur soutien pour le dos, idéale pour les mamans. Sa double pompe permet une extraction simultanée des deux seins, ce qui garantit une efficacité maximale. Avec trois modes (stimulation, expression, turbo) et neuf niveaux de puissance ajustables, il s’adapte aux besoins spécifiques de chaque maman. Il est également silencieux (moins de 45 dB) et dispose d’une fonction veilleuse, ce qui le rend idéal pour les utilisations nocturnes.

Que ce soit pour gérer un retour au travail, s’absenter quelques heures ou simplement rendre l’allaitement plus flexible, les tire-laits répondent aux attentes des mamans modernes. Avec des caractéristiques pensant à leur confort et une conception soignée, Béaba s’impose comme le partenaire idéal pour concilier allaitement et vie active.