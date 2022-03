Benjamin Muminovic, Businessman du e-commerce

Parti de rien, le jeune Benjamin Muminovic vit aujourd’hui à Dubaï. De plus il est propriétaire de 8 marques e-commerce.

Un pas de géant qui nécessite du courage: la décision risquée du jeune entrepreneur

En un laps de temps, le jeune homme de seulement 23 ans parvient à se hisser dans la cour des grands par ses propres moyens. Une récompense à la hauteur de ses efforts. Le parcours atypique du jeune.

La découverte du monde de l’emploi : une réalité bien triste pour le jeune homme

Après le lycée, le jeune Bosnien à un parcours scolaire traditionnel. Il sort en effet d’un apprentissage de logisticien.

C’est ainsi que Benjamin va se lancer dans le marché du travail et cumuler les boulots dans le but d’économiser de l’argent. Le premier grand mur dans l’ascension sociale du jeune homme est la difficulté à se dégoter un emploi. Il le dit très clairement: « j’ai déposé des demandes de travail dans un nombre incalculable de structures et toutes exigeaient une expérience professionnelle d’au moins 3 ans ». Incapable de trouver un travail convenable en respect avec les compétences qu’il a acquises, il décide de prendre ce qui lui tombe sous la main et commence ainsi à cumuler de nombreux boulots en même temps.

Une routine plus qu’insupportable, entre ses deux boulots. C’est dans ces moments difficiles que Benjamin se posa la question « faire un travail comme un robot du lundi au vendredi. Est-ce vraiment ce que je veux ? ». En effet, il s’était rendu compte que le monde du travail ne fait de cadeaux à personne. Il y a des salariés qui travaillent toute leur vie « c’est la vie, on n’a pas le choix, disaient-ils » et malgré cela, ils sont incapables de s’offrir ce qui les tient à cœur.

Un regard nouveau sur la façon de gagner de l’argent suivi d’une décision réfléchie

Au fur et à mesure que le temps passait, Benjamin se rendait compte qu’il ne pourrait jamais avoir la vie de ses rêves si son ambition se limitait à une vie de salarié. En effet, en 3 ans de travail, il n’a jamais gagné suffisamment d’argent. « Comment gagner plus tout en restant sur le droit chemin ? » ; cette question n’arrêtait pas de trotter dans la tête de Benjamin. Il se mit alors à faire des recherches sur les métiers qui rapportent le plus dans le monde. Parmi ceux-ci figuraient les secteurs de la médecine, du commerce, des banques, etc. Cependant, il y avait toujours un problème, car le niveau de vie proposé par ces métiers était encore loin de celui auquel il aspirait et en prime, pour gagner gros il fallait occuper un poste important et cela impliquait une pression énorme de la part de l’employer et une surexploitation.

Toujours dans ses réflexions, il est tombé sur une Start up non loin de son quartier qui avait pris de l’ampleur en seulement 2 ans. Après d’amples recherches, il s’est rendu compte que l’entreprise faisait dans le e-commerce qu’elle avait démarré avec peu de fonds et que le fondateur de l’entreprise en question n’avait jamais exercé dans le domaine avant de se lancer.

Ce fut le déclic pour lui, car jusqu’ici, toute sa vision se résumait à comment avoir un plus gros salaire. À partir de ce moment, tous les secteurs pouvant générer des revenus étaient passés au peigne fin par Benjamin. En tenant compte du contexte actuel, des moyens en sa possession, de ses compétences sous-exploitées et de son temps disponible, il a fini par opter pour le e-commerce.

Les premiers pas de Benjamin dans l’entrepreneuriat

Les débuts dans le e-commerce étaient très difficiles parce qu’il fallait rester productif au boulot tout en travaillant sur son projet. Évidemment, il fallait bien repartir les taches, s’organiser et travailler intelligemment. En plus, tout l’argent durement gagné devait désormais servir de base pour mettre en place sa marque de e-commerce. Les échecs se sont faits nombreux durant les débuts du jeune Bosnien dans l’e-commerce, mais sa plus grande qualité était sa persévérance. Assurément, après un échec le doute prend souvent le dessus et le découragement s’en suit, mais ce n’était pas le cas de Benjamin. À chaque fois qu’il était dans un moment de faiblesse, il se posait toujours cette question : « pourquoi est-ce que je veux devenir entrepreneur ? » et cela le remotivait aussitôt.

Après une année d’efforts et de durs labeurs durant lesquels Benjamin a expérimenté de nombreuses stratégies, il était enfin temps de faire le grand saut. En effet, il avait enfin commencé à faire du chiffre et son activité allait bon train. Il décida alors de quitter son travail pour se concentrer sur son activité. Le choix était le bon, car dans son désir profond de réaliser ses rêves, le jeune homme à continuer à engranger des revenues à tel point qu’une seule marque n’était désormais plus suffisante pour l’épanouissement de ses activités. Il a donc mis sur pied de nombreuses autres marques de e-commerce qui emploient aujourd’hui de nombreuses personnes, car sa zone d’influence s’étend désormais au-delà des frontières de son pays natal.

Le secret de la réussite de Benjamin

Benjamin Muminovic partage avec le public l’attitude à avoir pour réussir dans l’entrepreneuriat. Selon lui ce sont des informations connues de tous, mais qui sont très souvent négligées.

Le premier pas dans l’entrepreneuriat c’est: avoir le courage d’oser

Selon Benjamin, ceux qui ont réussi dans la création d’entreprise ne sont pas des sorciers et encore moins des extra-terrestres. Ce sont tout simplement des personnes qui ont su saisir des opportunités au bon moment et pour cela, il faut du courage et de la confiance en soi. Toujours d’après lui, la question à ne pas se poser quand on veut commencer une activité est la suivante : « vais-je réussir ? ». En effet, c’est à ce stade que beaucoup de projets prennent fin sans jamais sortir du placard à cause de la peur de l’échec. Il n’est bien sûr pas question ici de pousser quiconque à se jeter dans un projet sans tenir compte de sa viabilité, mais de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.

En parlant de courage, il ne faut pas le voir uniquement dans le sens d’entreprendre quelque chose, mais aussi dans la capacité à reconnaitre ses faiblesses et de pouvoir abandonner si besoin est. C’est ainsi que beaucoup de personnes restent emprisonnées dans des boulots qu’ils détestent au détriment de leur véritable passion qui pourrait offrir de meilleures possibilités. En outre, il faut connaitre ses points faibles autant que ses points forts pour pouvoir élaborer de bonnes stratégies dans l’entrepreneuriat.

« Il faut avoir le sens du sacrifice »

D’après lui, tout le monde peut devenir millionnaire. Pour cela, il suffit de cibler le bon secteur d’activité c’est-à-dire celui qui offre des services indispensables à la population et travailler dur. « Une activité qui nous passionne aura beaucoup plus d’avantages, car on aura plus d’énergie à revendre et on aura difficilement la sensation de travailler.» Il met en effet un accent sur la persévérance et le travail en ces mots : « la plus grosse erreur que font beaucoup de personnes désireuses de créer une entreprise est de croire qu’il suffit de mettre la structure en place et de croiser les doigts pour que les choses se passent ». Pendant les premiers mois suivant la création de sa marque, il avoue n’avoir quasiment fait aucune vente et était chaque fois obligé d’injecter de l’argent pour continuer à maintenir son activité. C’était certes dur, car il devenait difficile pour lui de payer ses factures en fin du mois ou de faire des sorties avec ses amis, car trop gêné de recevoir chaque fois, mais il fallait garder à l’esprit le sens des priorités.

Toujours rester focalisé sur ses objectifs

Lorsque vous rencontrez des moments difficiles, souvenez-vous toujours des raisons qui vous ont poussé à devenir un entrepreneur. «Passer de bons moments et pouvoir m’acheter tout ce que je veux sans compter ; c’étaient ça mes objectifs. » Pour lui, la raison qui pousse tout un chacun à devenir indépendant financièrement importe peu; la motivation qu’elle apporte pour le principal intéressé par contre est très capitale, car c’est elle qui donne sans cesse de la force pour continuer à se battre. Avec sa fortune sans cesse grandissante, Benjamin a aujourd’hui le regard tourné vers l’avenir et pense même déjà à prendre sa retraite.

Bien que vivant désormais à Dubaï où il s’est déplacé, il n’oublie pas ses origines modestes. Il voudrait en effet partager son expérience avec le maximum de personnes qui aspirent à devenir comme lui dans un futur proche. Pour parvenir à ses fins, Benjamin Muminovic a déjà mis en place des pages et des plateformes où il raconte son parcours, c’est à dire comment il a fait pour en être là aujourd’hui. Aussi, il est prêt à donner des conseils à toute personne qui rencontre des difficultés pour monter une activité si cette dernière estime qu’il peut apporter une pierre de plus au projet.