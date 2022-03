Comment choisir un bon photographe d’entreprise ?

Les photos et les vidéos occupent une place de choix dans la communication et l’image professionnelle de toute entreprise. Que ce soit à l’occasion d’une soirée d’entreprise, d’une journée team-building ou dans un contexte publicitaire, il est important de faire appel à un photographe professionnel. Généralement, pour des questions de budget, on est tenté de recourir à un amateur. Cependant, il faut notifier que ce type de prestataire ne dispose pas des ressources ni l’expérience nécessaire pour réaliser un service de qualité. Si vous recherchez un bon photographe pour votre entreprise, voici comment faire le choix idéal.

Consulter le portfolio du photographe

La première démarche à faire lorsqu’on recherche un photographe pour son entreprise, c’est de consulter les sites internet de ces prestataires. À ce niveau, vous avez la possibilité de consulter leur portfolio. Il s’agit du premier élément témoin du savoir-faire du professionnel ciblé. Pour bien dénicher un photographe d’entreprise, un accent particulier doit tout de même être mis sur sa capacité créative. De ce fait, vous êtes certain de choisir un prestataire capable de sublimer et de mettre en valeur vos locaux et votre équipe.

En contactant le photographe corporate, il est conseillé de chercher à voir un peu plus à propos de ses récentes réalisations. Concrètement, vous pouvez demander à consulter des exemplaires de photographies réalisées dans les secteurs similaires au vôtre. En dehors de cela, il convient de rappeler que chaque spécialiste possède un style photographique qui lui est propre. Ce facteur est déterminant pour reconnaître si ses prestations correspondent parfaitement à votre stratégie de communication en entreprise.

Miser sur l’expérience et le savoir-faire



Avant d’aborder le volet expérience et compétence, il faut en amont instaurer la confiance entre vous et le photographe d’entreprise. Pour cela, l’idéal serait d’apprendre à le connaître afin de vous assurer de son sérieux. De façon pratique, vous pouvez organiser un rendez-vous téléphonique ou encore une rencontre virtuelle via Zoom, Skype, etc.

Au cours de cette séance de prise de contact, il faut mettre un accent particulier sur son expérience et son savoir-faire. En effet, avoir une idée du professionnalisme de votre photographe est un paramètre important pour faire le choix idéal. Dans cette optique, vous pouvez lui poser un certain nombre de questions sur les aspects tels que :

Les formations et le parcours

En parlant de formation, il est important de rappeler que le diplôme n’est pas nécessaire pour devenir un photographe professionnel. Mieux, il n’est pas obligatoirement un gage de qualité, car le talent naturel est un facteur déterminant en photographie. D’un autre côté, vous pouvez trouver un prestataire qui s’est formé sur le tas auprès d’un photographe expérimenté ou qui a réalisé des formations professionnelles de qualité. Il revient donc de faire le choix idéal en tenant compte des aptitudes pratiques du photographe.

En ce qui concerne le parcours, il fait référence au nombre d’années d’expérience du photographe d’entreprise. Autrement dit, vous devez vous assurer qu’il dispose d’un nombre important d’années d’expérience dans la photographie institutionnelle, industrielle et évènementielle en fonction de vos besoins.

La façon de travailler

Connaître la façon de travailler du photographe corporate vous permettra de savoir les dispositions à prendre au préalable. Dans un premier temps, il faut chercher à savoir si les sessions seront réalisées dans vos locaux ou plutôt en studio photo. Ensuite, vous devez demander à connaître les heures les plus appropriées pour bénéficier d’une lumière naturelle. Maîtriser la procédure de travail (prises de vue, retouches photo, etc.) du photographe est tout aussi important dans le choix.

Par ailleurs, il est recommandé d’opter pour un photographe d’entreprise qui fait preuve de discrétion. Aussi, il faut prendre en compte son expertise en conseils de poses pendant les prises de photo-portrait.

Tenir compte du feeling



Dénicher le photographe capable d’immortaliser vos événements et de vous accompagner dans votre stratégie de communication visuelle implique de mettre un accent particulier sur le feeling. En effet, il est important de bien vous entendre avec le professionnel afin d’obtenir des résultats satisfaisants. Bien qu’elle soit formelle, une séance de photo corporate doit se dérouler dans une ambiance de bonne humeur, l’objectif étant de réaliser de belles photos professionnelles qui mettent en valeur votre personnalité.

En clair, vous devez miser sur la bonne ambiance qui se dégage au moment de la réalisation des photos ou des vidéos. Cela permet de réaliser des photos qui reflètent l’image de votre entreprise ou encore votre façon de travailler. En d’autres termes, il est important de vous sentir totalement à l’aise sur les photos posées. Si vous êtes assez attentif, il est possible de vous faire déjà une idée du feeling pendant la phase de prise de contact. Il suffit de garder une attention soutenue sur la capacité de compréhension du professionnel ainsi que sur sa faculté à se faire entendre.

Identifier ses besoins



La dernière démarche tout aussi capitale pour trouver le bon photographe d’entreprise, c’est d’identifier vos besoins afin de l’aider à préparer son intervention. L’identification des besoins est nécessaire, en ce sens qu’il permet au professionnel de mieux répondre en termes de matériel, de temps et de mains d’œuvre. Pour cela, l’idéal serait de lui communiquer dans un premier temps l’objet du shooting. Il peut s’agir d’un portrait professionnel pour votre CV ou encore pour votre photo de profil LinkedIn. Cela peut être en outre dans le cadre d’un reportage évènementiel, une campagne publicitaire, un suivi de chantier ou pour des prises de photos de produits.

En dehors de l’objet du shooting, il faut communiquer à propos du nombre de personnes à photographier. Même si vous envisagez de réaliser le travail en de nombreuses phases, il est conseillé de faire un devis global en tenant compte du nombre total d’employés. Cette astuce permet d’éviter les surprises désagréables pour la suite. Parallèlement, si vous réalisez une campagne publicitaire avec des modèles, n’oubliez pas de le préciser à votre photographe.

Pour finir, il est important de communiquer à propos de vos attentes. De ce fait, si vous avez une idée de lieux à photographier ou encore des mises en scène à réaliser, n’hésitez pas à en proposer à votre photographe d’entreprise. Il s’agit d’une astuce très intéressante qui permet au professionnel de vous délivrer un devis plus précis et parfaitement adapté à vos attentes.