Alsace : Réouverture du Parc du Petit Prince le 9 avril

Le coup d’envoi de la 9ème saison du Parc du Petit Prince aura lieu 9 avril prochain. Nouveaux spectacles et animations en préparation, jardins qui se refont une beauté, … le Parc du Petit Prince sort de son hiver. Partout, les équipes du Parc du Petit Prince s’affairent avant de retrouver ses visiteurs. Avec ses 34 attractions et animations, le plus grand parc d’attraction d’Alsace prépare une saison sous le signe de la fête et du spectacle !

Saison 2022 : des nouveautés à découvrir dès le 9 avril !

Cette année, les visiteurs vont redécouvrir l’histoire du Petit Prince à travers de nouveaux spectacles inédits, dont ils seront eux-mêmes les héros ! Immergés dans l’histoire du héros de Saint Exupéry, ils partiront à la rencontre de personnages hors du commun

Des soirées festives tout au long de la saison

Fort du succès des dernières soirées organisées au Parc du Petit Prince qui ont enregistré des records de fréquentation, l’équipe du Parc prépare cette année 5 soirées festives et thématisées au tarif unique de 17€/personne (20 mai, 24 juin, 09 juillet, 06 aout et 31 octobre).

Interstice, nouveau spectacle interactif qui plonge les visiteurs au coeur du livre

C’est la panique à l’Observatoire ! Des témoignages du monde entier nous parviennent pour décrire un phénomène inquiétant : les pages du Petit Prince s’effacent littéralement. Le Professeur Cosinus aura besoin de l’aide de nouveaux aventuriers pour percer le mystère et résoudre les énigmes laissées par les personnages. Un spectacle interactif à vivre en famille !

La planète des animaux , spectacle drôle et poétique

Dans ce nouveau spectacle, les animaux du conte se mettent en scène. Les spectateurs n’auront qu’à se laisser emporter par ce ballet aérien et terrestre plein de douceur !

Métamorphose métamorphosé !

L’attraction Métamorphose se refait une beauté et accueille désormais un espace maquillage et point photo interactif où les visiteurs pourront partir à la rencontre de leurs personnages préférés du Petit Prince.

La fin des restrictions sanitaires sonne aussi l’heure de la réouverture du Petit Théâtre et de son spectacle de marionnettes si apprécié des tout petits.

Pour en savoir plus : Le Parc du Petit Prince – Le plus grand parc d’attractions en Alsace