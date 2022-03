Grand-est : Le nouveau Conseil régional des Jeunes 2022- 2024 s’installe !

Le samedi 19 mars 2022 à Metz, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, François Werner, Vice Président délégué à la Jeunesse et au Sport, et Thierry Hory, Président de la Commission Sport et Jeunesse, Manon Deliot, Conseillère régionale en charge du Conseil régional des Jeunes, ont présidé la séance d’installation du Conseil régional des Jeunes.

72 jeunes issus du Grand Est, âgés de 15 à 29 ans, rejoignent cette grande aventure citoyenne pour une durée de deux ans. Ils s’empareront des politiques régionales, chargés à l’issue de leur mandat de faire des propositions concrètes et novatrices pour améliorer le quotidien des jeunes et habitants du territoire. Culture, environnement, lutte contre les discriminations, engagement et citoyenneté figurent parmi les thématiques de prédilection des jeunes.

Du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, 515 jeunes ont candidaté pour participer à cette troisième mandature.

Un engouement croissant au fil des années pour ce dispositif inédit qui invite les jeunes du Grand Est à devenir les porte-parole de leur génération !

Au cours de ces deux prochaines années, les membres du Conseil régional des Jeunes :

– Contribueront à faire évoluer les politiques régionales et proposeront des actions concrètes qui concernent directement les jeunes.

– Seront formés et accompagnés pour consulter et faire participer les jeunes citoyens du Grand Est sur

des sujets prioritaires, via une démarche de démocratie participative.

– Deviendront de véritables ambassadeurs du Grand Est dans l’ensemble du territoire.

Pour Jean Rottner, « Impliquer les jeunes à la vie politique est important dans la construction du monde de demain. Ils ont la possibilité de devenir les porte-parole de leur génération. C’est pour cela que nous avons souhaité créer le Conseil régional des Jeunes dès 2017. Pour que nos jeunes puissent s’enquérir des sujets qui les concernent directement. Choisir pour cette troisième mandature les thématiques environnementales, culturelles et de lutte contre les discriminations, c’est se rendre compte que nos jeunes prennent pleinement conscience des défis de notre temps et qu’ils souhaitent les relever à nos côtés ! ».

Composé de 72 jeunes (+72 suppléants) âgés de 15 à 29 ans, le CrJGE respecte la parité femmes-hommes. Il est représentatif de tous les territoires et de tous les jeunes, quel que soit leur statut : lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, actifs. 24 titulaires (+ 24 suppléants) ont été tirés au sort sur les territoires alsacien, champardennais et lorrain. Tous résident en Grand Est. Leur mandat sera bénévole et non renouvelable.