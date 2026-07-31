L’Inca blanc – Le Yuraq Runa – Ed. Soleil

L’Inca blanc est une nouvelle série des éditions Soleil, qui débute avec ce premier tome intitulé Le Yuraq Runa, paru en juin 2026. Une bande dessinée, de Serge Perrotin et Alberto Foche, qui offre un récit d’aventures captivant et intéressant, mêlant aussi l’histoire, permet de découvrir les derniers résistants de l’Empire Inca.

Werner de Hoock adresse une lettre à Sa Majesté. En ce onzième jour de mai 1741, il annonce que la mission confiée par la Couronne est enfin accomplie. Le parcours s’est révélé particulièrement difficile. L’expédition a dû affronter l’hostilité des habitants, les obstacles imposés par l’administration de la vice-royauté de Nouvelle-Grenade et les conditions climatiques éprouvantes de ces terres reculées. Malgré ces nombreuses épreuves, les mesures réalisées à l’équateur sur l’arc d’un degré du méridien permettent désormais d’apporter une réponse définitive à la question de la forme de la Terre. Cette découverte sera présentée en personne devant Sa Majesté et l’Académie royale des sciences. Le retour peut enfin commencer depuis la ville de Cuenca. Avant le départ, Werner demande à son serviteur de préparer la route. Le royaume d’Espagne, les honneurs et la gloire semblent désormais les attendre.

Ce premier tome entraîne dans une grande aventure historique mêlant faits réels, légendes et exploration du Nouveau Monde. L’intrigue débute au Pérou en 1641, lorsqu’une rencontre inattendue révèle l’incroyable destin d’un vieil Européen devenu souverain inca. Un long récit rétrospectif conduit des guerres de religion en Europe jusqu’aux terres sauvages d’Amazonie, entre naufrages, conquêtes, affrontements et découvertes de cultures méconnues. Le scénario construit un récit dense et captivant, où les thèmes du colonialisme, de la tolérance et de l’adaptation occupent une place centrale sans ralentir le rythme. Les nombreux rebondissements entretiennent constamment l’intérêt de cette bande dessinée, tandis que les personnages gagnent en profondeur au fil des révélations. Le dessin réaliste sublime les paysages luxuriants, les scènes d’action et les décors exotiques avec une grande précision. Une ouverture prometteuse, portée par une narration immersive, qui donne immédiatement envie de découvrir la suite de cette fresque historique ambitieuse.

Le Yuraq Runa est le premier tome d’une trilogie à venir intitulée L’Inca blanc, paru aux éditions Soleil. Un récit captivant d’aventure, mêlant histoire et fiction, qui suit un Européen, racontant son histoire, son voyage, au Pérou, à la rencontre des derniers Incas.

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