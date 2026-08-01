N.É.O. – Les moulins de Pandore – Ed. PKJ BD

La série N.É.O., adaptation en bande dessinée de la tétralogie signée Michel Bussi, se poursuit avec ce sixième et ultime tome, Les moulins de Pandore. Un album dense et captivant, paru en mai 2026, de Maxe l’Hermenier qui présente une véritable course contre la montre pour stopper Ogénor.

Ogénor ouvre solennellement la cérémonie des Bois d’honneur depuis une estrade installée au cœur d’un stade. Dans la foule, deux spectateurs remarquent que son fauteuil avance seul. Un jeune homme explique qu’il s’agit d’une invention des savants, alimentée par l’énergie solaire. Ogénor rappelle que les corporations constituent les fondations du troisième empire, où la liberté d’exercer son talent et l’égalité des récompenses sont présentées comme des valeurs essentielles. Il annonce ensuite, à titre exceptionnel, la nomination de deux nouveaux grands commandeurs des Bois d’honneur. Le général Novak reçoit une médaille pour son courage et sa loyauté. Gatien est distingué pour ses compétences scientifiques. Après cette remise de décorations, Ogénor affirme que chaque effort mérite une récompense, mais que chaque faute appelle un châtiment. Le dirigeant conclut son discours en ordonnant que les condamnés soient amenés devant l’assemblée.

Ce sixième tome offre une conclusion intense à cette adaptation en bande dessinée de l’univers imaginé par Michel Bussi. L’intrigue entraîne les derniers résistants dans un affrontement décisif contre un régime autoritaire où manipulation, contrôle et injustice dictent le quotidien. Les jeunes héros affrontent des choix difficiles qui interrogent la liberté, la responsabilité et l’avenir d’une humanité fragilisée. Le récit conserve un rythme soutenu, multiplie les révélations et entretient le suspense jusqu’aux dernières pages. Les thèmes de la dictature, de la rébellion, de la loyauté et de la transmission trouvent une résonance particulière à travers des personnages profondément transformés par les épreuves. Le dessin, au trait fin et contemporain, met en valeur des décors marquants et des protagonistes particulièrement expressifs. La bande dessinée ambitieuse referme une saga dystopique captivante. Elle laisse une empreinte durable et matière à réflexion sur le monde de demain.

N.É.O. – Les Moulins de Pandore des éditions PKJ BD, conclut la saga avec un affrontement décisif contre un régime autoritaire, dans un univers dystopique riche en suspense. Les thèmes de la liberté, de la rébellion, de la responsabilité et de la transmission accompagnent des personnages attachants.

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