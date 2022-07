On a testé “NO FATE Terminator 2” et on a adoré !

NO FATE Terminator 2, la toute nouvelle expérience immersive hors norme autour du film de J.Cameron, vient d’ouvrir en région parisienne. Découvrez vite notre test et réservez sans plus attendre.

NO FATE – CINÉ IMMERSIF, PARTICIPATIF ET JUBILATOIRE !

Cinéma immersif ? Mais que se cache-t-il derrière cette jolie accroche ? Notre curiosité a été piquée et autant vous dire que l’on s’est creusé les méninges pour savoir comment cela était possible. Nous connaissions la 3D, la 4D, le 360°, les ciné-concerts, les ciné-karaokés… bref… mais le ciné immersif kesako ?

En plus soyons francs ! Certaines appellations sont complètement galvaudées telles que les “escapes games” que l’on retrouve à toutes les sauces, l’adjectif “immersif” qui fleurit sur les activités à la mode sans être réellement justifié. OUI MAIS… éh bien justement MAIS…. Dream Factory n’est pas tombée dans l’usurpation de label et bien que le concept soit complètement nouveau en France, le terme EXPÉRIENCE IMMERSIVE est totalement justifiée !

À 5 minutes du périph’, à l’est de Paris, nous voilà arrivés à Montreuil. Le grand bâtiment administratif nous intrigue. Nous empruntons l’escalier descendant et sommes accueillis par l’équipe de soldats de la résistance, ambiance post-apo. Vestiaire gratuit, pas de téléphone portable ; normal en 1995 ils n’existaient pas.

PLONGEON DANS LE NO FATE !

Petit briefing de sécurité et de conduite, le Colonel Jane Morris nous donne notre identité de couverture et nous confie une mission à mener à son terme. Nous empruntons sans plus attendre le couloir spacio-temporel (premiers frissons garantis) qui nous conduit dans le L.A. des années 1990. Le coral, le désert, l’hôpital psy de Pescadero, le laboratoire de Cyberdyne Systems… et plein d’autres lieux (pas de divulgâche, on vous laisse découvrir), immersion totale garantie et dépaysement absolu s’offrent à vous. Nous n’avons qu’une seule idée en tête ; mener notre mission. C’est très pratique pour interagir rapidement avec les protagonistes de l’histoire, en chair et en os.

NO PROBLEMO POUR LE FUN !

Entrons dans le vif du sujet. Le T800 débarque, en slip, plus vrai que vrai… On pourrait penser que passer après Schwarzy serait une rude affaire. Que nenni ! Grand, beau, musclé, déshumanisé à souhait ! Et là, accrochez vos ceintures, vous y êtes, vous êtes dans le film, toutes les scènes prennent place en vrai, tout se déroule devant vous dans les moindres détails. Bastons, effets spéciaux hallucinants, le T1000 et son obsession pour retrouver Connor encore gamin, Sarah Connor aux mains du Docteur Silberman, Miles Bennett Dyson, sa micro-plaquette et le bras métallique. Certaines scènes annexes ont même été ajoutées pour permettre à tous et tout le temps de voir, d’entendre, d’espionner ou d’interagir. Il se passe toujours quelque chose de croustillant dans “Le jugement Dernier“.

Alors OUI à expérience immersive, OUI aussi à participative, OUI à jubilatoire ! L’EXPÉRIENCE NO FATE Terminator 2, nous avons adoré et nous attendons avec impatience que Dream Factory se lâche sur d’autres blockbusters ! HASTA LA VISTA, BABY !

