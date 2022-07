Le Broc Festival du 1er au 3 juillet avec Anne Sila, Kimberose et Popa Chubby

Dans les Alpes-Maritimes, il n’y a pas que dans les grandes villes que l’on peut assister à des concerts et à des spectacles. Au Broc, village juché sur un éperon rocheux dominant le confluent du Var et de l’Estéron, la culture occupe une place très importante pendant toute l’année. Cet été, la troisième édition du Broc Festival donne rendez-vous aux amateurs de musique et de concerts avec une belle programmation les 1er, 2 et 3 juillet au Théâtre de Verdure : Anne Sila, Kimberose, Popa Chubby ainsi que plusieurs artistes de la scène locale.

Vendredi 1er juillet, c’est la chanteuse Anne Sila qui ouvrira le festival. Après son passage à l’Espace Ferré de Monaco en avril dernier, la finaliste de la quatrième édition de The Voice en 2015, sera de retour dans la région. A coup sûr, elle enchantera le Théâtre de Verdure en interprétant de nombreux titres de son troisième album « A nos coeurs ». En première partie, Carlos G. Lopes, un auteur-compositeur interprète d’origine cap-verdienne, fera découvrir sa musique au croisement des cultures rythmiques et mélodiques de son pays natal.

Samedi 2, place à la chanteuse Kimberose et à sa musique soul. Elle fait partie des artistes que l’on entend le plus à la radio en ce moment. « Back on my feet » et « nos plus belles années » en duo avec Grand Corps Malade sont sur toutes les ondes. Elle présentera au public les titres de son dernier album « Out ». En première partie, il faudra compter sur Seb Machado.

Dimanche 3, le festival s’achèvera avec Popa Chubby qui fête ses trente ans de carrière. Le chanteur et guitariste américain de blues et de rock vient de sortir un nouvel album qu’il présentera sur la scène du festival du Broc. En première partie, le public pourra écouter la chanteuse, guitariste et compositrice aux inspirations jazz, folk et blues, Marjorie Martinez.

Pour plus de renseignements sur le Broc Festival : www.directoproductions.com