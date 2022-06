À quoi les hommes les plus riches du monde dépensent-ils leur argent ?

Ils ont vu leurs comptes bancaires atteindre des chiffres astronomiques, même pendant les confinements liés à la pandémie de Covid, et ils ont vu leurs noms grimper sur la liste des hommes les plus riches de la planète. Leurs grandes idées technologiques et leur bon travail dans leurs entreprises respectives les ont amenés à dépasser la barre du milliard de dollars dans la plupart des cas, voire beaucoup plus, et bien que la plupart d’entre eux investissent une grande partie de leur fortune à des fins philanthropiques, ils s’autorisent également quelques caprices exclusifs inaccessibles au reste des mortels. Voulez-vous savoir à quoi certains des magnats de la technologie les plus riches de la planète dépensent leur argent ?

Elon Musk : une voiture sous-marine et une cave à vin avec plus de 1 000 bouteilles de vin

Il est considéré comme l’un des génies du XXIe siècle. Célèbre pour être le fondateur de Tesla, Paypal et Space-X, Elon Musk est également connu pour sa personnalité excentrique et son désir obsessionnel de faire atterrir le premier homme sur Mars. Avec une fortune estimée à 64 milliards d’euros, le magnat sud-africain a avoué qu’il prévoyait de se débarrasser de tous ses biens matériels. Cependant, cela prendra un certain temps, car Musk peut maintenant se vanter d’avoir sept manoirs à Los Angeles, la plupart sur Chalon Road et incluant le ranch du comédien Gene Wilder. L’entrepreneur à succès possède également, sans surprise, une collection exclusive de voitures comprenant une Ford Model T de 1920, une Jaguar E-Type Roadster de 1967 et la Lotus Esprit, la voiture sous-marine que James Bond a utilisée lui-même dans L’espion qui m’aimait en 1977. Comme si cela ne suffisait pas, Musk possède également un avion de chasse russe, l’Aero L-39 Albatros.

Bill Gates : passion pour les super yachts et les manoirs exclusifs

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, qui doit depuis 2017 se contenter de la deuxième place parmi les hommes les plus riches du monde après que Jeff Bezos lui a ravi la première place d’un seul coup, n’est pas aussi passionné de voitures qu’Elon Musk, bien qu’il ait une passion pour les manoirs et les super yachts. Avec une fortune estimée à 8,891 milliards d’euros, Gates vient d’acheter la maison la plus chère de San Diego pour un peu plus de 37 millions d’euros, incluant une plage privée, bien que le magnat possède également une autre propriété exclusive à Washington estimée à 86 millions d’euros.

À l’intérieur, des écrans d’une valeur de 69 000 euros affichent des peintures et des œuvres d’art qui peuvent être modifiées par simple pression sur un bouton pour s’adapter aux préférences de l’occupant. Il possède également de véritables œuvres d’art dans sa bibliothèque privée, dont un manuscrit de Léonard de Vinci du XVIe siècle que Gates a acheté aux enchères pour 26,5 millions d’euros en 1994.

Au-delà des affaires, Gates est aussi un philanthrope, à l’image de Beny Steinmetz, qui investit beaucoup dans des organisations caritatives pour l’éducation et la santé. Il a fait plusieurs dons à la recherche sur les vaccins pendant la pandémie notamment.

Mark Zuckerberg : planches de surf électriques et propriétés à Hawaï

En 2015, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé qu’il ferait don de 99 % de ses parts dans le réseau social à des causes philanthropiques pour les décennies à venir. Jusqu’à présent, Mak est devenu l’un des plus grands donateurs du Giving Pledge, avec 16 milliards de dollars consacrés à ce jour à l’éradication de maladies comme Ebola. Mais malgré cela, le PDG de Facebook dispose d’une fortune de 55,135 milliards d’euros dont il rend bien compte. Zuckerberg possède actuellement dix maisons dans quatre endroits différents avec sa femme Priscilla Chan, dont deux immenses domaines sur le lac Tahoe en Californie, que l’entrepreneur a récemment acheté pour 51 millions d’euros. L’une de ses maisons de Palo Alto est même dotée d’un majordome numérique personnalisé, Jarvis, qui peut notamment raconter des blagues, jouer de la musique et porter des toasts à la famille.

Et bien que Zuckerberg conduise habituellement une modeste Golf, il possède une Pagani Huayra, une supercar d’une valeur de 1,2 million d’euros. Mais s’il y a une chose qui passionne le fondateur de Facebook, c’est le surf, et il est souvent aperçu à Hawaï en train de pratiquer ce sport sur une planche de surf électrique eFoil, dont le prix de vente est de 10 300 euros. Et sa passion pour attraper des vagues est telle que l’entrepreneur tente d’acheter une partie de l’île de Kauai, où il possède déjà une vaste propriété d’une valeur de 86,4 millions d’euros.

Jack Dorsey : une passion pour les falaises

Le compte en banque de Jack Dorsey, PDG de Twitter, n’est peut-être pas aussi bien garni que ceux des personnes ci-dessus, mais avec une fortune de 5 milliards d’euros, il sait très bien comment vivre le rêve de la Silicon Valley avec style. À 43 ans, Jack, qui mène une vie assez extrême consistant à prendre des bains de glace tous les jours et à ne manger que sept repas par semaine, a fait don de plus de 900 millions d’euros à la lutte contre le coronavirus, mais cela ne l’a pas empêché de s’offrir quelques gros luxes.

Comme d’autres milliardaires, il possède une collection exclusive de voitures anciennes. Mais s’il y a une chose qui le distingue, ce sont ses propriétés. Il possède deux incroyables manoirs au sommet des falaises surplombant le Golden Gate Bridge de San Francisco, l’un évalué à 8,6 millions d’euros et l’autre à 18,8 millions. Il possède également une maison de 3,8 millions d’euros à Los Angeles, qui a été occupée pendant un temps par le mannequin Raven Lyn Corneil.

Jeff Bezos : un magnat de l’immobilier hors pair

La fortune de Jeff Bezos est estimée à 163,580 milliards. Il possède un manoir de deux hectares à Medina, qui coûte 21 millions d’euros. Toujours à Washington, il a acheté le site de l’ancien musée du textile de Kalorama, qu’il a transformé en maison. En outre, il possède un manoir de 22 millions d’euros à Beverly Hills, et trois appartements à New York, d’une valeur totale de 14,6 millions d’euros. Mais s’il y a une propriété à laquelle Bezos est toujours entièrement dévoué, c’est son ranch de 12 000 hectares à Van Horn, au Texas, qui sert de base à sa société d’exploration spatiale, Blue Origin.