La première expérience de cinéma immersif NO FATE invite TERMINATOR 2

Grande première en France ! Dream Factory propose une expérience hors norme appelée No Fate autour du film Terminator 2. Durant une soirée de 3h30, explorez les scènes, intéragissez avec les personnages, découvrez les lieux emblématiques du film et changez le cours de l’histoire…

No Fate : Terminator 2

Expérience immersive à partir du 16 juin 2022 à Paris

Vous connaissiez la projection 3D, vous avez vu les ciné-concerts, place à un nouveau concept fraîchement arrivé en France et proposé par Dream Factory : l’expérience NO FATE !

Mais qu’est-ce au juste le NO FATE ?

Que se cache-t-il derrière cette locution anglaise “No Fate“. On pourrait le traduire par aucune fatalité ! Du fait, l’expérience cinématographique immersive, c’est justement vivre le film plutôt que de rester spectateur. C’est aussi vivre une soirée unique (qui ne pourra jamais être reproduite) et se créer des souvenirs indélébiles. C’est la possibilité d’interagir avec les personnages du film, s’en imprégner, de déambuler dans les lieux emblématiques du film, d’observer de près les protagonistes et ainsi découvrir des facettes de l’histoire auxquelles personne n’aurait jamais pensées. Ce n’est plus “le regarder” c’est “le vivre” !

NO FATE : Terminator 2 : le jugement dernier réalisé par James Cameron en 1991

L’expérience est bien plus qu’une projection lambda. Il s’agit en fait d’une soirée complète de 3 heures qui nous embarque fidèlement dans l’univers du film Terminator 2.

En effet dans un espace dédié de 700m2, décors immersifs pour redécouvrir les lieux emblématiques du film, plus de 20 comédiens, musique, salle d’arcade pour nous confronter à des robots T-800 et T-1000, coin restauration à thèmes tel un bar à bikers pour nous essayer à des bras de fer en compétition avec des bikers en cuir et/ou jouer au poker. Dream Factory n’a pas lésiné pour fêter les 30 ans du film et pour que cette soirée soit inoubliable et immersive dans une ambiance fantastique et SF bien au-delà de vos rêves les plus fous.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Tour Orion, 5 rue Kléber à Montreuil 93 (métro 9 Croix de Chavaux) – Expérience déconseillée aux moins de 12 ans.

Du jeudi au samedi à 19h et 19h30, les dimanches à 14h ou 14h30.

En ligne : https://nofatecinemaimmersif.com

Tarifs : à partir de 50 euros