Galbani – 140 ans de dolce vita

Galbani est un groupe italien de l’industrie agroalimentaire, qui fête ses 140 ans de partage, de découverte, de savoir-faire et de gourmandise. L’occasion de faire découvrir ou redécouvrir aux tables françaises cet art de vivre à l’italienne grâce, notamment à ses délicieux fromages et plus particulièrement la mozzarella.

Galbani est une marque italien, connue sur le marché des « fromages méditerranéens », comme la mozzarelle, la ricotta, le mascarpone… Des produits que l’on aime à retrouver, déguster et cuisiner, depuis 140 ans, et ravis les tables françaises, notamment à travers différentes recettes à élaborer et partager.

Pour marquer cette année spéciale, la marque italienne étend sa gamme avec une offre duo Galbani Mozzarella di latte di Bufala. Un format généreux, pour tous les gourmands, offrant toujours saveurs et gourmandises. Le fromage italien typique séduit toujours autant et même plus lorsque viennent les beaux jours. En effet, la mozzarella se savoure autant froide, en salades, que chaude, dans un plat de pâtes ou sur une pizza. Aussi, l’offre duo vient répondre à toujours plus de gourmandise, avec ce format en deux fois 125g.

De plus, un nouveau décor vient s’apposer sur les sachets de mozzarella di latte di Bufala, pour traduire son caractère authentique et ainsi faciliter sa reconnaissance, par les consommateurs. Une manière de reconnaitre plus facilement le produit, cette mozzarella au lait de bufflonne, qui s’inscrit dans la tradition italienne, offrant une saveur plus prononcée. La mozzarella reste fondante, au cœur moelleux, et se mariera très bien avec des pizzas, des plats de pâtes, mais aussi des salades ou tout simplement avec de bonnes tomates et un filet d’huile d’olive.

Galbani, grand groupe italien, et filiale du groupe français Lactalis, pour ses 140 ans, vient étendre sa gamme et présenter un nouveau décor pour sa mozzarella di latte di Bufala. Un fromage typiquement italien et un incontournable des tables estivales, à déguster surtout en salades, à partager et savourer.

La marque italienne Galbani est à retrouver par ici.