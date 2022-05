Dr. Good Kids – Quiz sciences et Quiz records

La collection de boîtes de jeux, des éditions Gründ, Dr. Good Kids, se complète avec deux titres, Quiz sciences et Quiz records, parus en mars 2022. Des jeux, pour les enfants à partir de 6 ans, pour découvrir d’étonnants records du corps humain et/ou percer les secrets des sciences de la médecine !

Les deux boîtes de jeux se composent, chacune, de 50 cartes. Il y a deux jeux à découvrir dans chaque boîte, un quiz géant, avec plus de 140 questions et un jeu de devinettes, avec 48 expressions à mimer, dessiner et faire deviner. Les boîtes sont pratiques et solides, faciles à emporter en week-end, en vacances, ou encore dans les transports, lors de longs voyages. Les enfants pourront jouer en famille ou entre amis, pour en apprendre toujours plus sur le corps humain, ses records et performances, ou sur les sciences, la santé, les émotions et l’alimentation.

Deux cartes présentent les règles des deux jeux suggérés. Les 48 autres cartes proposent, d’un côté le quiz, avec les questions auxquelles il faut répondre, et la solution en bas, à l’envers, et de l’autre côté, les expressions à faire deviner. Les règles des jeux sont simples à suivre, offrant un quiz plaisant à découvrir et un jeu de devinettes plutôt amusant, invitant à découvrir de drôles d’expressions ! Les jeux sont plaisants, adaptés et grouillants d’informations. Les enfants vont apprendre, tout en s’amusant, les sciences, la médecine, la santé, l’alimentation, les émotions, mais aussi les prouesses du corps humain. Les cartes sont agrémentées de quelques illustrations amusantes, qui sauront ravir les jeunes joueurs.

Quiz sciences et Quiz records sont deux nouvelles boîtes de la collection Dr. Good Kids, des éditions Gründ. Deux boîtes de jeux pratiques, plaisantes et faciles à emporter, qui proposent deux jeux de cartes, invitant aussi à en apprendre un peu plus sur les prouesses du corps humain, mais aussi sur les sciences, la médecine, la santé…

Des boîtes de jeux Dr Good Kids