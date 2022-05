Dieu habite Düsseldorf au Lucernaire – Paris

Partagez





Dieu habite Düsseldorf – Farce futuriste de Sébastien Thiéry. Dans un monde où les hommes sont triés par incompétences, Mr 1 et Mr 2, deux êtres médiocres, assexués, sans amis, sans famille, sont condamnés à dialoguer.

DIEU HABITE DÜSSELDORF

Au Théâtre le Lucernaire – Paris

du 11 mai au 3 juillet 2022

Dans un étrange laboratoire dialoguent deux êtres vaguement ringards : Monsieur 1 et Monsieur 2.

Plus proches du zéro que du héros, Messieurs 1 et 2 en ont un peu marre de leur vie. Impuissants et lâches, ils n’arrivent même pas à se supprimer. Produits numérotés d’un monde qui surveille et évalue les inutiles et les incapables, ils vont alors alterner les rôles du dominé ou du dominant.

Pièce à scketches dans laquelle on découvre un homme qui a fait empailler son père, un qui s’inscrit dans un semblant d’agence matrimoniale pour trouver un ami, et un autre vient se faire handicaper volontairement pour donner un sens à sa vie…….

Le ton de Dieu habite Düsseldorf est résolument absurde, drôle, et un peu désespéré…

SUR SCÈNE : Éric Verdin et Renaud Danner

AUTEUR : Sébastien Thiéry

METTEURS EN SCÈNE : Éric Verdin et Renaud Danner

NOTRE AVIS :

Pas une seconde d’ennui ! Un moment théâtral surprenant et drôle à souhait. Dans une mise scène épurée, les 7 sketchs se suivent, avec pour fil rouge, l’absurdité et une élégante cruauté. Les textes acérés et d’une intelligence très subtile de Sébastien Thiery, sont joués à la perfection par Eric Verdin et Renaud Danner. Les saynettes décalées et loufoques sont irrésistibles ! À voir sans modération !

INFORMATIONS PRATIQUES ET BILLETTERIE :

Représentations du 111 mai au 3 juillet 2022, du mercredi au samedi à 21h, les dimanches à 17h30.

Au guichet : Théâtre Le Lucernaire – 53 rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris

En ligne : www.lucernaire.fr et sur les sites de réservation habituels

Tarifs à partir de 20 euros.

NOTE D’INTENTION DES METTEURS EN SCÈNE ET COMÉDIENS :