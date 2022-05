Le galion – Eau noble, une fragrance mixte

Le galion est une maison de parfumerie, fondée en 1930, à Paris, et ne cesse de renaître et se recréer. Ainsi, pour cette année 2022, le parfum mixte Eau noble est réinventé, et nous vous le suggérons pour les fêtes des mères et des pères, toujours élégant et rare (mais en précommande pour juin).

La belle marque française, Le galion, a connu de belles réussites, comme quelques désillusions, mais, tel un phénix, la maison de parfumerie renaît. La marque propose des parfums d’exception, ayant fait les beaux jours de la maison. Ils sont réédités, proposant ainsi des créations rares, de qualité, avec pour fil rouge l’élégance et la distinction.

Eau noble est une fragrance mixte fabuleuse, fruitée et boisée, à partager et à offrir, en précommande pour juin 2022. Une fragrance qui propose de retrouver le désir d’énergie et de dynamique qui caractérisaient si bien le début des années 70. Ainsi l’on retrouve l’envol des notes boisées, qui restent modernes, avec un doux mélange de nuances fruitées. Dans la pyramide olfactive, on retrouve en notes de tête, la rhubarbe, la reseda, l’orange sanguine et le lentisque. Le gingembre d’Inde, la fraise des bois, le géranium d’Egypte et les aiguilles de pin forment les notes de cœur. Pour les notes de fond, on découvre le cèdre d’atlas, le patchouli, le cyprès et le labdanum. La formule offre une fragrance subtile et forte à la fois, douce et puissante, tout en restant fraîche, qui plaira tant aux hommes qu’aux femmes. Le flacon reste élégant, actualisé et raffiné, tout en conservant les facettes iconiques, de la maison, bien évidemment.

Pour les fêtes des mères et pères, pour l’été à venir et l’envie de nouveaux horizons, la maison de parfumerie Le galion, revisite l’emblématique Eau noble. Une fragrance de Rodrigo Flores-Roux, qui propose une eau de parfum mixte, moderne, boisée, fraîche et chyprée.

La maison de parfumerie Le galion est à découvrir par ici.