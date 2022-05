La carrière d’Andreï Skoch

La biographie d’Andreï Skoch, le député et le philanthrope

Andreï Vladimirovich Skoch est né le 30 janvier 1966 dans la famille de l’industriel Vladimir Skoch. Il a grandi dans le village de Nikolskoye, situé dans la région de Moscou. Après avoir obtenu son diplôme, Andreï Skoch est allé servir dans l’armée. De retour, il est entré à l’Université Ouverte d’État de Moscou nommée d’après M.A. Sholokhov, où il a étudié la psychologie. Plus tard, il a soutenu sa thèse et est également devenu un candidat en sciences pédagogiques.

La carrière entrepreneuriale et politique d’Andreï Skoch

Andreï Skoch a gagné son premier argent sur l’assemblage d’ordinateurs et la vente de composants. Cependant, le premier profit significatif, lui a apporté l’ouverture d’une petite boulangerie. Par la suite, Andreï Vladimirovich Skoch et son partenaire d’affaires Lev Kvetnoi ont décidé de s’engager dans le commerce de produits pétroliers. Ils ont réussi à créer une chaîne allant de l’achat d’huile au raffinage de l’essence. Les entrepreneurs ont fondé leur propre réseau de stations-service, à travers lequel ils ont vendu le produit final.

En 1995, Skoch et Kvetnoi ont investi leur capital dans la société d’investissement Interfin. L’organisation s’est développée rapidement, et bientôt de grandes entreprises industrielles de la région de Belgorod ont été jointes à elle. Andreï Skoch a occupé pendant un certain temps le poste de directeur général adjoint de l’usine d’extraction et de traitement Lebedinsky GOK. En outre, il et son partenaire ont reçu à la disposition de 40% de l’usine électrométallurgique d’Oskol.

À la fin de la décennie, la part de Skoch dans l’Interfin a commencé à jouer le rôle d’une sorte de dépôt bancaire pour lui. C’est alors qu’il a décidé de prendre sa retraite et de se consacrer à la charité et à la politique.

Le début de sa carrière politique a été son élection en tant que député de la Douma d’État de la Fédération de Russie en 1999. Depuis 2007, l’homme politique a été élu sur les listes du parti “Russie unie”. Il a participé à l’élaboration de plus de 150 initiatives législatives.

L’activité sociale et l’établissement de la Fondation Génération

L’un des projets les plus importants d’Andreï Vladimirovich Skoch était le fonds humanitaire «Génération» ( «Pokolenie»). L’organisation a été fondée en 1996, alors qu’il était encore en affaires. Les tâches du fonds comprennent l’aide à certaines catégories de citoyens (anciens combattants, personnes handicapées, familles à faible revenu, etc.) et aux personnes qui ont demandé de l’aide.

Le financement de la construction d’institutions médicales est un domaine de travail important de la «Génération» («Pokolenie»). Par exemple, dans la région de Belgorod, d’où Andreï Skoch a été élu pour la première fois, grâce à la fondation, des centres médicaux sont apparus équipés de:

lits spéciaux;

systèmes de diagnostic par ultrasons;

machines à rayons X;

fluorographes mobiles.

Les diverses institutions médicales ont reçu près de 130 ambulances de la Fondation d’Andreï Skoch.

Andreï Vladimirovich Skoch a également créé le Prix «le Debut ». Il a été décerné à de jeunes écrivains de moins de 25 ans, et plus tard jusqu’à l’âge de 35 ans. Grâce à la fondation, de nombreux auteurs talentueux ont reçu une aide financière importante et une reconnaissance mondiale.