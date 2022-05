Cadre photo personnalisé : Comment mettre en valeur ses plus belles photos ?

Les murs de votre chambre et votre salon sont vierges ? Vous cherchez à donner plus de chaleur à votre appartement ? Vos questionnements sont légitimes et aujourd’hui, nous vous proposons des pistes pour répondre à ces interrogations.

Qui que vous soyez, collectionneur, créateur, photographe ou amateur d’art, le cadre photo est un objet fait pour vous. S’il est un élément de décoration incontournable, le cadre photo est un objet d’artisan personnalisable à souhait qui permet de donner une véritable identité à votre appartement. Plus qu’un simple élément de décoration, le cadre photo personnalisé permettra de donner une vraie identité à votre chez-vous.

Vous trouverez dans cet article les étapes clés pour réussir votre cadre personnalisé !

1. Choisir sa ou ses photos

Avant de choisir son cadre, la première étape consiste à sélectionner la ou les photos qui vous plaisent. Pour les amoureux de voyages, n’hésitez pas à piocher parmi les photos de votre dernier voyage dans un pays qui vous était encore inconnu ! Pour les afficionado de la nature, pourquoi n’immortaliserez-vous pas votre dernière excursion en montagne ?

Vous voulez offrir un cadeau à un proche ? Sélectionnez dans votre pellicule les moments marquants de votre amitié et soyez certain que votre ami sera touché au plus haut point. Quoi de mieux qu’un joli cadre photo personnalisé comme cadeau qui célèbre une amitié et rappelle tous les moments que vous avez partagés.

2. Personnaliser le cadre

Une fois les photos sélectionnées, il est désormais temps de s’attarder sur le cadre photo personnalisable qui permet de mettre en valeur le sujet choisi. N’hésitez pas à demander conseil à votre artisan encadreur, qui pourra vous partager toutes les options possibles pour un cadre sur-mesure. Le but étant de créer un cadre qui corresponde à vos goûts personnels mais qui mette également en valeur la photo et la décoration intérieur. Le cadre se doit d’être complémentaire avec ce qui l’entoure.

Tout d’abord, votre premier choix consistera à sélectionner la baguette qui constituera le cadre final. Si vous êtes plus sensible à l’élégance et la sérénité, nous vous conseillons de porter votre choix sur les baguettes en bois massif, qui existent en bois clair ou foncé. Mais vous pouvez également opter pour les irrégularités et les imperfections qu’offre le bois naturel et ainsi constituer un cadre original.

Ensuite, vous allez devoir choisir une couleur qui corresponde bien à l’identité de votre photo. Tout est possible, donc ne soyez pas timide ! Si vous souhaitez encadrer une photo d’un paysage inédit, optez pour un bois irrégulier qui rappellera les veines des troncs d’arbres. Si votre photo a été prise au bord de la mer avec vos amis, vous pouvez opter pour un cadre bleu qui fera écho à la couleur de l’océan. Enfin, si jamais votre photo est en noir et blanc, préférez un cadre noir pour faire ressortir les nuances d’une ancienne photo.

Pour compléter les étapes précédentes, il est désormais temps de sélectionner un passe-partout, qui est un élément essentiel dans la personnalisation de votre cadre. Nous vous conseillons un petit passe-partout pour un grand tirage photo, et vice-versa. Certains passe-partout offrent la possibilité de ne pas centrer la photo dans le cadre, ce qui donne un brin d’originalité. Comme pour le bois, vous pouvez choisir la couleur qui vous convient le mieux, qu’elle soit verte, rose, bleu ou orange !

Enfin, pour terminer la boucle, il est nécessaire de choisir le type d’encadrement souhaité. Qu’il soit flottant, profond ou standard, la diversité des types d’encadrement permet de donner tout son charme à l’accrochage final. Si vous hésitez, optez pour l’encadrement standard qui, malgré sa sobriété, fait mouche à chaque fois.

Maintenant que votre cadre est prêt, on vous donne quelques conseils pour que votre accrochage soit cohérent avec votre décoration d’intérieure.

3. Idées de créations

Si votre cadre photo personnalisé est enfin prêt, vous pouvez encore profiter des nombreuses opportunités qu’offre l’encadrement sur mesure. Vous pouvez par exemple créer un diptyque ! Pour ce faire, choisissez deux photos qui se font échos les unes entre elles pour les associer et créer deux cadres identiques qui se complètent. Vous pouvez même pousser l’idée plus loin et adopter un triptyque ! Par exemple, prenez les photos de votre mariage avec les familles de chacun de part et d’autre et le couple sur le panneau central. Associé avec de de jolis éléments de décoration, il ne fait aucun doute que votre mur de cadres impressionnera quiconque passera par chez vous !