Scorpions sera en concert à Nice, au Palais Nikaïa le 28 juin

La dernière fois qu’on avait pu applaudir Scorpions en France, c’était en 2019. Les légendes allemandes du hard rock sont enfin de retour chez nous pour seulement sept dates, de mai à juillet. Le 13 mai, ils démarreront leur tournée française à Toulouse et, bonne nouvelle, le public azuréen aura la chance de les voir sur scène le mardi 28 juin au Palais Nikaïa.

“Rock believer” : un album et une tournée

La tournée porte le nom du nouvel album de Scorpions, « Rock believer », sorti en février dernier, le dix-neuvième en cinquante ans de carrière ! Les fondateurs du groupe, Rudolf Schenker et Klaus Meine ont déclaré avoir eu envie de refaire un disque dans l’esprit de ce qu’ils avaient réalisé dans les années 70-80. « Rock believer » est un album très réussi qui leur ressemble, résolument rock et énergique.

Sur scène, à l’occasion de cette tournée, le groupe interprètera bien sûr de nombreux morceaux du nouvel album mais aussi les titres incontournables, qui ont marqué plusieurs générations : « send me an Angel », « Holiday », « Rock you like a Hurricane », « wind of change », « Dynamite » ou encore « Still loving you », ce magnifique slow sur lequel chacun a dû danser au moins une fois !

Le concert s’annonce déjà comme un événement. On ne pourra pas mieux commencer l’été à Nice. Rendez-vous donc le 28 juin au Palais Nikaïa pour le concert de Scorpions !