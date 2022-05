Ed Gein – Autopsie d’un tueur en série est un récit complet d’Harold Schechter et Eric Powell, paru aux éditions Delcourt, en avril 2022. Une biographie minutieuse, en bande dessinée, de l’un des plus terrifiants tueurs en série d’Amérique.

16 juin 1960, au théâtre Demille, à New York City, après avoir tourné La mort aux trousses, le réalisateur Alfred Hitchcock, fait un pari risqué. Pour son projet suivant, il veut adapter un roman horrifique gore de Robert Bloch, intitulé Psychose. La Paramount refuse de lui prêter les fonds nécessaires pour le projet, du fait de son contenu plutôt violent. Aussi, c’est Hitchcock qui va hypothéquer sa maison, pour financer le film à venir. Mais ce coup risqué payera pour Alfred Hitchcock lorsque son film Psychose va devenir le plus gros succès de sa carrière. Il craignait que les révélations choquantes du film ne soient divulguées, alors il exigea que les cinémas n’admettent personne après le début de la séance. Il mandata aussi des personnes pour se procurer tous les exemplaires disponibles du roman, afin d’empêcher le public de connaître l’histoire à l’avance.

Le récit complet est découpé en plusieurs chapitres, présentant dans un premier temps le film Psychose et la présentation du film par Hitchcock. Ensuite, c’est la jeunesse et la vie d’Ed Gein qui sont présentées, ce parcours chaotique qui façonnera le plus terrifiant des tueurs en série. La lecture est captivante et dérangeante, à la fois, révélant la véritable histoire de ce malade mental. Une enfance détruite et une vie de famille cruelle qui vont façonner un être dérangé, terrible, implacable tueur, nécrophile… La bande dessinée est glauque et morbide, elle flirte avec la folie de ce personnage dérangeant et dérangé, monstre et tueur. Le travail de recherche est spectaculaire, pour représenter toute cette histoire dans cet album à découvrir. Un dossier sur des notes et faits réels présentés, ainsi qu’un carnet de croquis viennent compléter l’ouvrage. Le dessin est tout aussi impressionnant, en noir et blanc, et gris, plutôt rond, mais reconstituant également des scènes glaçantes. L’ensemble est très satisfaisant, avec des personnages expressifs, des jeux d’ombre…

Ed Gein – Autopsie d’un serial killer est un récit complet, des éditions Delcourt, qui vient compléter la collection Comics. Une biographie illustrée, qui revient sur l’histoire du plus terrifiants et dérangeants tueurs en série d’Amérique, proposant un récit glaçant.

Ed Gein Autopsie d’un serial killer, aux éditions Delcourt