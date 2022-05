Mon grand livre d’animaux – Deyrolle

La collection Deyrolle, des éditions Gründ, se complète avec ce bel ouvrage, Mon grand livre d’animaux, paru fin mars 2022. Un documentaire illustré, qui propose une première approche de la zoologie, aux jeunes lecteurs, à travers, notamment vingt planches pédagogiques.

Le bel album débute par une brève présentation de Deyrolle Nature Art Education, qui a conçu les célèbres planches pédagogiques illustrées que l’on retrouvait sur les murs de toutes les écoles. C’est par des animaux vertébrés, mammifères, que les enfants commencent leur découverte. Vaches, moutons et chèvres entre autres, sont des bovidés, des mammifères ruminants. Ces animaux mâchent la nourriture déjà avalée qu’ils régurgitent grâce à leur estomac complexe, à quatre compartiments. Cet estomac est présenté et illustré, avec des légendes. Un paragraphe vient apporter des informations supplémentaires sur l’herbe ruminée et les bactéries logées dans le tube digestif des ruminants. Un point d’observation invite à regarder les mamelles, les doigts et les cornes de ces animaux.

Ainsi de suite, à chaque double page, des espèces d’animaux sont à découvrir. Des vertébrés, mammifères ruminants, bovidés, cervidés, équidés, de gros mammifères, des carnivores, des primates, des oiseaux, poissons, des arthropodes, insectes, des reptiles, et bien d’autres espèces encore, sont à découvrir dans ce bel album. Le documentaire est riche, proposant un zoom sur les caractéristiques propres à un animal d’une des grandes familles de la zoologie, soit les mammifères, les oiseaux, les poissons, les insectes, les reptiles, les amphibiens… Les illustrations, qui se veulent réalistes, sont bien détaillées, et agréables à découvrir. Aussi, plus d’une vingtaine de planches pédagogiques sont à retrouver et explorer. Le texte et les informations données sont adaptés aux jeunes lecteurs qui vont pouvoir avoir une belle première approche scientifique de la classification des animaux.

Mon grand livre d’animaux, de la collection Deyrolle, des éditions Gründ, propose une première approche de la zoologie, aux enfants, à travers les célèbres planches de la maison Deyrolle. Un documentaire riche et passionnant, illustré et charmant, suggérant aussi un éveil au respect de la nature et des animaux.

