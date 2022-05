Mortel imprévu : Instinct de survie aux Éditions Rue de Sèvres

Un one shot dont le périple chaotique en Terre Canadienne du Yukon, va profondément transformer ​l’âme de ​ses acteurs ! Disponible aux Éditions Rue de Sèvres, depuis le 11 Mai 2022.

Le décor :

Londres, années 1894 …

Edith prend une décision vitale : fuir la maison familiale de nuit, pour échapper à son mariage. L’homme qu’elle a pris pour époux, un docteur réputé, n’est en rien un bon mari. Cela fait trop longtemps qu’elle subit ses violences répétées. Et, à défaut de divorcer, elle préfère la fuite pour sa survie, en traversant l’Atlantique et débarquant aux Etats-Unis.

Après un long voyage, elle trouve un travail comme femme de chambre dans une bonne famille de Californie. Une renaissance, pour cette femme, encore mariée mais oubliant petit à petit son calvaire, dans les bras d’un homme bon : Hans.

Tandis qu’ils filent une vie heureuse et calme, épanouissante à souhait, l’annonce de la découverte de gisements d’or dans la région natale de Hans, les invitent à déménager.

Au départ, Edith est un peu réticente à l’idée de vivre en Terre Sauvage, où, elle sait pertinemment que la vie est dure. Mais, par amour pour Hans, au vu de son engouement à retourner à ses origines, elle finit par accepter. Que sont les sacrifices lorsqu’on se sent heureuse et comblée par son amour ?

La décision est prise, et le périple débute. En route, ils s’acoquinent avec des orpailleurs en quête de main d’oeuvre, pour former un groupe éclectique de cinq personnes. Puis, s’installer sur la concession de l’un d’eux. N’est-on pas plus fort à plusieurs ? Une des meilleures périodes de leurs vies … jusqu’à ce que l’hiver pointe le bout de son nez !!!

Le point sur la BD :

La nature ne fait aucun cadeau. La vie non plus ! Et les graphismes incroyables de Dominique Monféry permettent aux lecteurs de bien en ressentir l’importance. Son scénario, aux Éditions Rue de Sèvres, prend une profondeur et une ampleur terrifiante au fil de la lecture. Dès le début de l’histoire, l’auteur parvient à nous faire établir une liaison puissante avec les protagonistes. Surtout, avec Edith et sa condition de « femme » en cette époque patriarcale, et sa narration explicative. Le fait qu’elle nous raconte son histoire nous permet d’avoir un lien immédiat avec chacune de ses émotions : dégoût, peur, amour passionné … afin de comprendre ses valeurs morales. L’auteur rend le tout très réaliste, en accentuant chaque émotion avec des jeux d’ombres sur les visages de ses protagonistes, et ses couleurs représentatives pour chaque évènements, ou mortel Imprévu.

Mais, ne vous fiez pas aux apparences trompeuses des chemins où vous entraîne l’auteur !! Vous seriez profondément surpris !!!

La conclusion :

Mortel Imprévu aux Éditions Rue de Sèvres, est un spectacle graphique total et immersif ! Ce one shot se pare d’un écrin de terreur, et recèle plus d’un rebondissement avec cette plongée dans le Grand Nord Canadien.

Un récit terriblement efficace, qu’on pourrait classer dans la catégorie « survival » mais qui ne l’est pas du tout ! La profondeur du scénario est telle qu’elle nous entraîne dans un thriller psychologique glacé, qui prend aux tripes, et dont les graphismes « hallucinatoires » vont vous absorber totalement.

Un coup de cœur total !