Mutyne – De nouveaux produits ménagers écologiques

Mutyne, jeune marque française de produits ménagers écologiques, présente déjà quelques nouveautés. En effet, la gamme de produits certifiés Ecocert et français, pour préserver nos impacts environnementaux, se complète avec un nettoyant multisurfaces, un gel WC détartrant, ainsi qu’une poudre détachante blanchissante.

Mutyne propose une révolution green, à travers une gamme de produits ménagers français et écologiques. Des produits pour réduire nos impacts environnementaux, tout en faisant attention à la planète et à notre santé, avec des solutions saines, et un maximum d’ingrédients d’origine naturelle.

Trois nouveaux produits, depuis l’année dernière, sont à retrouver et découvrir, en commençant par le nettoyant multisurfaces. Un produit Ecocert, à la formule efficace pour nettoyer et dégraisser en profondeur. Un nettoyant ménager adapté à toutes les surfaces, sols, portes, plans de travail, murs… Il est à diluer avec de l’eau, pour frotter les surfaces et les rendre propres et brillantes, tout en laissant un délicat parfum de chèvrefeuille et de poire. Il ne laisse pas de trace et est très agréable à utiliser.

Le détartrant WC eucalyptus et bergamote est un gel pour nettoyer et détartrer en profondeur, les toilettes, pour une hygiène parfaite. Il faudra laisser agir minimum 10 minutes le détartrant, dans la cuvette des toilettes, avant de frotter avec une brosse et de rincer. Pour éviter les dépôts de tartre, il faudra entretenir la cuvette en utilisant la juste dose régulièrement. Son parfum est plaisant, rafraichissant, et désodorisant.

Enfin, la poudre détachante blanchissante à l’oxygène actif, permet d’entretenir son linge, en machine, en trempage ou en prétraitement d’une ou plusieurs tâches. La poudre ne s’utilise pas sur tous les textiles, il faudra faire attention ! Les instructions, pour les différentes utilisations sont bien décrites, permettant de ne pas faire de bêtises avec son linge. Une cuillère doseuse permet de bien doser, pour mettre en machine, ou pour le trempage, afin que les vêtements blancs retrouvent leur blancheur.

La révolution green se fait avec Mutyne, entre autres, notamment pour entretenir son logement et son linge. Pour cela, la jeune marque Française frappe encore fort et présente déjà trois nouveaux produits ménagers, sains, efficaces, éco-conçus et éthiques, pour faire attention à soi, son entourage et la planète.

La marque française de solutions de nettoyage efficaces, éco-conçues et éthiques, Mutyne, est à retrouver par ici…