A Nice troisième édition de La Fiesta del Cine du 21 au 30 mars

La Fiesta del Cine, festival de cinéma latino-américain, revient à Nice pour sa troisième édition. Du 21 au 30 mars 2025 les cinémas Variétés et Rialto vont mettre à l’honneur les cultures du continent latin, en invitant le public à découvrir des films inédits en avant-première mais aussi à goûter des spécialités, ou encore à se laisser entraîner par les musiques dansantes d’Amérique du Sud.

Des films en compétition et une rétrospective Walter Salles

Pour cette troisième édition, sept pays d’Amérique Latine seront représentés à travers 10 productions cinématographiques sélectionnés en compétition officielle : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Guatemala, Mexique et Uruguay. Les spectateurs assisteront à des projections uniques de films nommés et primés par les plus grands festivals internationaux (Semaine de la critique, São Paulo International Film, Locarno Film Festival, Sundance Film Festival), et qui sortiront pas en France, pour la majorité des films. Le public sera au cœur du festival pendant 10 jours, votera pour élire la meilleure production et décernera le Prix du Public La Fiesta del Cine 2025 !

Une rétrospective dédiée à Walter Salles complétera le programme, permettant de (re)découvrir ce grand cinéaste brésilien, auteur notamment de Central do Brasil et, Je Suis Toujours Là, qui a obtenu l’oscar du Meilleur Film Étranger aux Oscar 2025. Le festival s’associe également à la Cinémathèque de Nice, qui présentera cinq films sud-américains issus de sa collection.

Soirée d’ouverture au cinéma Rialto vendredi 21 mars

Le Cinéma Rialto ouvrira les festivités avec la projection unique du magnifique film colombien La Suprema, réalisé par Felipe Holguín, qui échangera avec le public à distance à l’issue de la projection. Nominé et récompensé par plus de dix festivals internationaux, La Suprema, titre et nom éponyme d’une communauté colombienne, suit les rêves d’adolescence de Laureana, déterminée à suivre en direct le championnat mondial de boxe pour lequel son oncle participe, dans un village sans électricité ni télévision La soirée d’ouverture débutera par un spectacle musical colombien du groupe Pandebono Record, formé par trois musiciens qui vous feront découvrir les rythmes festifs et dansants de la cumbia, du boléro, et de la salsa. La cuisine colombienne de La Hacienda Coffee Shop accompagnera l’ouverture du festival !

Soirée de clôture le samedi 29 mars au cinéma Variétés

Le cinéma Variétés célébrera la clôture avec la projection du film mexicain explosif : La Cocina (The Grill) d’Alonso Ruizpalacios. Le public aura la chance d’assister à un spectacle musical et dansant mexicain, une grande première pour le festival et le public niçois ! A l’issue de la séance, nous aurons le plaisir d’accueillir Soundos Mosbah, actrice remarquable du film, ainsi qu’à distance Alonso Ruizpalacios, le réalisateur.

A la découverte du continent latino-américain

Outre le cinéma, le festival va mettre à l’honneur les cultures latino-américaines grâce à des animations musicales, gastronomiques et artistiques. Les projections suivront les rythmes dansants et musicaux de la samba, salsa, bossa-nova, bachata. Les gourmands et curieux de la gastronomie hispano-américaine apprécieront les arepas colombiennes de La Hacienda Coffee Shop, les empanadas argentines du restaurant El Almacen et la cuisine brésilienne et végétarienne proposée par le chef Jefte Alves.

Des nouveautés pour cette troisième édition

Cette année, les organisateurs ont prévu plusieurs nouveautés. Ainsi, le Cinéma Variétés proposera des ateliers et cours privés de danses latines des pays à l’affiche. Un concours du meilleur « mini-métrage » de 3 minutes sera également organisé, ouvert aux amateurs, cinéphiles et passionnés. Quant au film lauréat, sélectionné par un jury de professionnels du cinéma, il sera projeté le 29 mars, lors de la soirée de clôture du festival au Cinéma Variétés.

Pour plus de renseignements sur la programmation du festival : www.lafiestadelcine.bocaboca.com.br