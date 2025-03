Mon amie fantôme – Première rencontre – Éditions Jungle

Partagez





Alors que Magnus et sa mère emménagent dans une nouvelle ville, le jeune garçon a du mal à se faire quelques amis/es. Mais, un jour, une chose vraiment bizarre se produit ! Il rencontre une amie fantôme, nommée Saga, et, ensemble, ils vont découvrir des secrets jusqu’alors oubliés !!!

Un récit jeunesse fantastique, plein de mystères sur cette nouvelle ville et ses habitants !!

À retrouver aux Éditions Jungle, le 13 mars 25. (+7)

Le décor :

Un après-midi de septembre…

La voiture, de Magnus et sa mère, arrive sur la route de Hanteville. De loin, ce nouvel endroit semble particulièrement accueillant, avec ses montagnes, sa verdure et cette petite ville poussant dans la vallée. Mais, arrivé dans leur nouvelle maison, le jeune garçon ne semble pas très heureux ! Pourtant, sa mère fait son possible pour le mettre à l’aise, en le poussant à aller découvrir sa nouvelle chambre.

La rentrée approche, et Magnus est un peu effrayé de tout recommencer. Nouveaux amis/es, nouvelle classe, nouveau professeur… Tout va être nouveau, et le collégien n’a même plus le cher soutien de son chat, qu’il a perdu il y a un petit moment. Il se sent seul et abandonné. Son chat lui manque terriblement.

Dès le lundi, il commence dans son nouveau collège. Après une brève présentation par le professeur, c’est dans la cour que les ennuis commencent. En voulant renvoyer le ballon à des camarades, il casse une des fenêtres de l’établissement !!! Et il est vite repéré par les « terribles » du collège, qui le prennent facilement sous leurs ailes… Pour faire des bêtises tout au long des semaines qui suivent.

Maman est plutôt fâchée des fréquentations de son fils, ainsi que des mauvaises notes. Mais voyant le désarroi de Magnus, elle lui offre une figurine qui ressemble comme deux gouttes d’eau à feu, son chat !

Ce qui va en sortir un peu plus tard, dépasse l’entendement !!!!

Le point sur la BD :

Mon amie fantôme est une nouvelle petite douceur qui nous vient du froid ! La Norvégienne Michelle Tolo, nous présente son premier roman graphique, publié aux Éditions Jungle.

Le style nordique se repère très vite avec ce graphisme particulier, ce format « comics », et cette matière brute des pages mates. Cela semble être commun aux auteurs/trices des pays scandinaves. (voir Ophélia et le kraken)

Des personnages aux visages tout ronds, une nature très présente tout au long du récit. Et une vie dans de petites villes, où les enfants vont se baigner dans les lacs après l’école !!

Avec cette première rencontre, Michelle Tolo axe son scénario sur la famille. Les difficultés du protagoniste principal à se faire une place dans ce nouvel environnement est le sujet principal. Mais aussi, le besoin de se montrer sous un autre jour, vis-à-vis des autres, pour se faire des amis/es. Et pas sous le meilleur (jour) !!!

La partie fantastique apparaît comme un côté salvateur de ce collégien, en manque de repères, avec un petit mystère à découvrir pour le remettre dans le droit chemin !!!

La conclusion :

Première rencontre, de Mon amie fantôme aux Éditions Jungle, entraîne les jeunes lecteurs dans une aventure fantastique pleine de bienveillance ! On aime ce côté « mise en avant de la nature », et de l’amour de ses animaux. La partie mystérieuse/fantastique, des découvertes faites au fil de la lecture, et cette investigation que le protagoniste entreprend, mêlant présent et passé !

PS : le cahier final permet aux plus jeunes de s’entraîner au dessin, et au coloriage si le cœur leur en dit !