La collection Temps calme avec ses Coloriages pixels se complète avec le titre Dragons et animaux magiques, paru aux éditions Gründ, en février 2025. Un cahier souple, d’Eugénie Varone, qui propose de mettre en couleur une soixantaine de coloriages faits de petits cubes.

Le cahier de coloriages débute avec un coloriage modèle. Les enfants doivent reproduire un dessin en suivant le quadrillage suggéré. Deux tableaux sont ainsi à compléter. La deuxième page propose un coloriage silhouette. Il suffit de colorier chaque pixel suivant un code couleur à retrouver en bas de page, pour découvrir le dessin silhouetté. Un coloriage miroir est à découvrir à la troisième page. Les enfants sont invités à reproduire en miroir la moitié du dessin. La numérotation des cases permet de mieux s’y retrouver, pour les bambins qui en ont besoin. La quatrième page suggère de colorier un coloriage mystère, un grand tableau où chaque pixel numéroté correspond à une couleur.

Ainsi de suite, à chaque page, les enfants sont invités à colorier des pixels, pour faire apparaître de belles créatures fantastiques. En suivant des codes couleurs ou en recopiant des modèles, les bambins ont plusieurs possibilités de coloriages. En effet, le cahier propose différentes sortes de coloriages, pour varier les plaisirs et les envies. L’activité ludique offre un moment calme, de détente, pour se concentrer sur le coloriage et suivre les codes, afin de retrouver les dragons et autres animaux magiques. Un univers qui plaît toujours autant aux jeunes créateurs et créatrices, qui s’amuseront à colorier toutes ces petits carreaux ! Les solutions des coloriages mystères et silhouettés sont à retrouver à la fin de l’ouvrage.

Coloriages pixels – Dragons et animaux magiques est un cahier souple de la collection Temps calme, des éditions Gründ. Un cahier souple qui propose une activité simple et calme, pour les enfants, qui vont pouvoir colorier des pixels, pour révéler des animaux fantastiques.

