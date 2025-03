Shôtarô Ishinomori – Il était une fois le roi du manga est un ouvrage de Claude Leblanc, paru aux éditions Imho, en février 2025. Un livre qui propose de plonger dans la vie de l’œuvre riche et diversifiée de l’auteur. Un homme, un artiste qui a façonné l’histoire du manga moderne.

Le livre débute avec un sommaire sobre et simple, proposant avertissements et introduction. Ainsi, la première partie de l’ouvrage revient sur les racines, soit de 1938 à 1952, lorsqu’Onodera Shôtarô a dû choisir un nom de plume. Ainsi, son nom Ishinomori fait référence au lieu qui l’a vu naître et à ce village éponyme, où il a grandi. Mais son attachement à la région est plus profond, car cette dernière est marquée entre rivière et mer. Les paysages et la famille jouent un rôle important et inspirant, pour le mangaka en devenir. Malgré le fait que ses parents n’aient jamais vraiment compris pourquoi leur fils voulait faire des livres, il est soutenu par sa sœur, Yoshie, devenue sa complice…

Un regard précis sur l’itinéraire d’un mangaka légendaire. L’après-guerre façonne une génération de créateurs, et Ishinomori Shôtarô s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Dès son adolescence, une détermination sans faille le pousse à intégrer le milieu du manga, assimilant rapidement les codes narratifs et graphiques du médium. L’ouvrage met en lumière son ascension fulgurante, son installation à Tokyo et son travail acharné aux côtés de figures majeures. Plus qu’une simple biographie, le livre retrace l’évolution d’un secteur en pleine mutation, entre exigences éditoriales et diversification des supports. Un livre essentiel pour comprendre l’influence de ce pionnier, souvent éclipsé par Tezuka Osamu. Cependant son héritage demeure fondamental dans l’histoire du manga. Un hommage nécessaire à un artiste visionnaire et prolifique.

Shôtarô Ishinomori – Il était une fois le roi du manga est une biographie enrichissante et intéressante, des éditions Imho. Un livre qui vient rendre hommage au mangaka. Il invite à mieux connaître le mouvement, l’artiste et son œuvre, qui ont façonné l’histoire du manga.

