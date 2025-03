Joséphine Baker – Une femme de légende est un ouvrage riche et intéressant, de Bénédicte Vergez-Chaignon, paru aux éditions Larousse, en mars 2025. Un livre qui revient sur la vie passionnante de cette pionnière, danseuse, femme du monde, star, résistante…

Le livre débute avec une belle photographie et un sommaire. Sept chapitres permettent de découvrir la vie de Joséphine Baker, de sa naissance jusqu’à sa mort, à travers différents thèmes entre l’étoile, Paris, la fête, mais aussi la guerre, le monde… Freda Josephine McDonald est née le 3 juin 1906, dans le Missouri, à Saint-Louis. Elle est la fille de Carrie, une jeune domestique, et d’Eddie, un batteur aspirant chanteur et danseur. Les deux parents se sont connus en participant à un spectacle amateur. Autant dire que le spectacle est de famille ! Ils montent un duo qui se produit dans les bars et les cabarets du quartier chaud de la Vallée.

Un portrait fascinant d’une icône aux multiples visages. Danseuse, chanteuse, résistante, militante, Joséphine Baker incarne un destin hors du commun. L’ouvrage explore chaque facette de cette femme exceptionnelle, de la scène des Années folles aux combats pour la liberté. Une riche iconographie accompagne le récit, mêlant photographies rares, lettres et documents inédits. L’engagement humaniste et la volonté d’unir les cultures transparaissent à travers son parcours et l’adoption de douze enfants venus du monde entier. Un éclairage précieux sur une artiste visionnaire, audacieuse et généreuse. Le récit ne se limite pas à la légende mais dévoile aussi l’intimité d’une femme aux convictions profondes. Une plongée captivante dans l’histoire d’une vie marquée par l’amour, la lutte et un inébranlable espoir en un monde meilleur.

Joséphine Baker – Une femme de légende est un ouvrage riche et documenté, des éditions Larousse. Un livre qui vient présenter une femme, une star, une résistante, une mère, une combattante, une figure essentielle au destin encore peu exploré.

Un livre à retrouver sur Amazon