Emmanuelle et autres égéries – Ed. Delcourt

Emmanuelle et autres égéries est un récit complet, pour public averti, de Guido Crepax, paru aux éditions Delcourt, fin février 2025. Une édition intégrale qui regroupe les deux récits autour de l’héroïne, ainsi que des histoires courtes inédites en France.

L’avion vient de décoller. Dans son siège Emmanuelle ressent les vibrations… L’hôtesse de l’air lui explique que si elle n’a pas envie de lire, elle peut teindre la lumière… La jeune femme répond par l’affirmative. L’hôtesse demande si elle a besoin de quelque chose et si elle connaît ses compagnons de voyage. Ainsi, elle présente deux écoliers anglais et un monsieur moustachu. Puis, l’hôtesse demande à Emmanuelle si elle veut baisser son siège, pour pouvoir dormir. Elle lui souhaite une bonne nuit. Emmanuelle semble rêver, elle chevauche une licorne. La jeune femme est nue. L’instant d’après c’est l’avion qu’elle chevauche. Emmanuelle prend une posture différente et semble allongée sur l’avion. Puis, ce sont les nuages qui la portent, toujours nue. Elle semble aimer la vitesse… Emmanuelle est allongée sur son fauteuil. Elle retire sa veste, s’allonge de nouveau. Ses mains sur les genoux, remontent vers son entrecuisse.

Après Histoire d’O et La Vénus à la fourrure, place à Emmanuelle et autres égéries. Ce recueil, pour public averti, réunit les adaptations sensuelles de Guido Crepax, maître incontesté de la bande dessinée érotique. Son trait fin et raffiné explore avec audace la liberté féminine et les jeux du désir. Inspirée du roman d’Emmanuelle Arsan, l’histoire suit une jeune épouse plongée dans une initiation charnelle, entre expériences interdites et plaisirs inavoués. Dans la moiteur exotique de Bangkok, les corps se dévoilent, se cherchent et s’abandonnent sous le regard bienveillant d’un mari complaisant. Chaque case vibre d’une élégance hypnotique, où l’érotisme flirte avec le symbolisme. Expérimentateur avant-gardiste, Crepax déconstruit les codes du genre en usant de cadrages audacieux et de mises en scène évocatrices. Un ouvrage envoûtant, réservé aux amateurs d’esthétique sensuelle et de récits libertins. L’album se termine et se complète d’histoires courtes inédites.

Emmanuelle et autres égéries est un recueil érotique, pour public averti, des éditions Delcourt. Un bel album qui propose de retrouver les deux histoires sensuelles autour d’Emmanuelle, accompagné de trois autres récits courts et inédits, d’un portfolio, ainsi que d’une introduction.

L’intégrale à retrouver sur Amazon